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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/kurs-lari-dollar-261611407.html
Курс лари на субботу – 3,1601 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,1601 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару 30.10.2021, Sputnik Грузия
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экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,1601 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,1601 GEL/$1

10:04 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 октября в размере 3,1601 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 30 октября
Кросс-курс основных валют на 30 октября - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Кросс-курс основных валют на 30 октября
© Sputnik
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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