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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/na-vyborakh-v-gruzii-k-1200-progolosovali-1718-izbirateley--tsik-261627216.html
На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер... 30.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-30T14:17+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 человека.К этому времени самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 24,6%, а самая низкая – в Мцхета-Мтианети (13,2%). Явка в Тбилиси – 16,5%.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы

На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК

13:12 30.10.2021 (обновлено: 14:17 30.10.2021)
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 человека.
К этому времени самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 24,6%, а самая низкая – в Мцхета-Мтианети (13,2%). Явка в Тбилиси – 16,5%.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
© SputnikМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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