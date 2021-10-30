https://sputnik-georgia.ru/20211030/na-vyborakh-v-gruzii-k-1200-progolosovali-1718-izbirateley--tsik-261627216.html
На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
На выборах в Грузии к 12:00 проголосовали 17,18% избирателей – ЦИК
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T13:12+0400
2021-10-30T13:12+0400
2021-10-30T14:17+0400
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 человека.К этому времени самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 24,6%, а самая низкая – в Мцхета-Мтианети (13,2%). Явка в Тбилиси – 16,5%.Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, местные выборы
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Явка избирателей во втором туре выборов в органы местного самоуправления Грузии на 12:00 составила 17,18%, сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге.
Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 человека.
К этому времени самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 24,6%, а самая низкая – в Мцхета-Мтианети (13,2%). Явка в Тбилиси – 16,5%.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
С учетом пандемии выборы проходят при усиленных мерах защиты от коронавируса – избиратели приходят на участки в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и тестирование до того, как попасть на участок, а во время голосования работают в перчатках, масках и щитах.
При этом весь процесс голосования является прямым – никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.
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