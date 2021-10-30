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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
Уже 30 октября состоится решающая схватка за кресла мэров грузинских городов и районов. Основная борьба во втором туре местных выборов развернется между кандидатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение".
https://sputnik-georgia.ru/20211030/obeschaniya-i-nadezhdy-kandidatov-v-mery-tbilisi---meliya-i-kaladze-sdelali-svoy-vybor-261629169.html
Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор
Кандидаты в мэры Тбилиси от партии власти и оппозиции проголосовали на выборах в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T14:07+0400
2021-10-30T14:39+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
каха каладзе
ника мелия
второй тур местных выборов 2021 в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидаты в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе и от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия после голосования напомнили населению о своих обещаниях. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.По словам действующего градоначальника, начиная с 2017 года в столице было осуществлено много важных проектов, проведены реформы по разным направлениям. Его оппонент Мелия выразил уверенность в своей победе и в том, что вскоре у Тбилиси будет коалиционное столичное правительство. Ранее оппозиционеры презентовали "теневое правительство", в которое вошли члены шести партий. "Очень радует, что есть большой исторический шанс, что завтра мы получим совсем другой Тбилиси, что будет разнообразие и гарантия защиты стандарта прав человека. Я проголосовал за важные планы, которые есть у коалиционного правления", – сказал Мелия.Он вновь повторил свои обещания о питании детей в школах, о надбавке к пенсиям и финансировании обучения лучших студентов в ведущих университетах мира. "Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования&gt;&gt;При этом Мелия назвал сигналом то, что в Тбилиси явка во втором туре выросла по сравнению с первым. В первом туре, по данным на 10:00, она составила 7%, а во втором – 7,4%. "Тбилиси просыпается и делает выбор в пользу разнообразия", – подчеркнул Мелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, второй тур местных выборов 2021 в грузии

Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор

14:07 30.10.2021 (обновлено: 14:39 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliНика Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Ника Мелия. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Кандидаты в мэры Тбилиси от партии власти и оппозиции проголосовали на выборах в местные органы власти
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидаты в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе и от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия после голосования напомнили населению о своих обещаниях.
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.

"Хочу призвать жителей столицы – будьте активны, друзья. Ваша поддержка очень важна для того, чтобы развитие Тбилиси стало необратимым процессом, чтобы мы все вместе смогли делать хорошие дела, которые нужны столице. Ради наших детей, внуков, для будущего страны и города", – сказал Каладзе.

По словам действующего градоначальника, начиная с 2017 года в столице было осуществлено много важных проектов, проведены реформы по разным направлениям.
Его оппонент Мелия выразил уверенность в своей победе и в том, что вскоре у Тбилиси будет коалиционное столичное правительство. Ранее оппозиционеры презентовали "теневое правительство", в которое вошли члены шести партий.
"Очень радует, что есть большой исторический шанс, что завтра мы получим совсем другой Тбилиси, что будет разнообразие и гарантия защиты стандарта прав человека. Я проголосовал за важные планы, которые есть у коалиционного правления", – сказал Мелия.
Он вновь повторил свои обещания о питании детей в школах, о надбавке к пенсиям и финансировании обучения лучших студентов в ведущих университетах мира.
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования>>
При этом Мелия назвал сигналом то, что в Тбилиси явка во втором туре выросла по сравнению с первым. В первом туре, по данным на 10:00, она составила 7%, а во втором – 7,4%.
"Тбилиси просыпается и делает выбор в пользу разнообразия", – подчеркнул Мелия.
© SputnikМестные выборы в Грузии
Местные выборы в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Местные выборы в Грузии
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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