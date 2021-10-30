https://sputnik-georgia.ru/20211030/obeschaniya-i-nadezhdy-kandidatov-v-mery-tbilisi---meliya-i-kaladze-sdelali-svoy-vybor-261629169.html

Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор

Обещания и надежды кандидатов в мэры Тбилиси – Мелия и Каладзе сделали свой выбор

Кандидаты в мэры Тбилиси от партии власти и оппозиции проголосовали на выборах в местные органы власти 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T14:07+0400

2021-10-30T14:07+0400

2021-10-30T14:39+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

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грузия

каха каладзе

ника мелия

второй тур местных выборов 2021 в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Кандидаты в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе и от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия после голосования напомнили населению о своих обещаниях. Граждане Грузии в субботу выбирают мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутатов сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.По словам действующего градоначальника, начиная с 2017 года в столице было осуществлено много важных проектов, проведены реформы по разным направлениям. Его оппонент Мелия выразил уверенность в своей победе и в том, что вскоре у Тбилиси будет коалиционное столичное правительство. Ранее оппозиционеры презентовали "теневое правительство", в которое вошли члены шести партий. "Очень радует, что есть большой исторический шанс, что завтра мы получим совсем другой Тбилиси, что будет разнообразие и гарантия защиты стандарта прав человека. Я проголосовал за важные планы, которые есть у коалиционного правления", – сказал Мелия.Он вновь повторил свои обещания о питании детей в школах, о надбавке к пенсиям и финансировании обучения лучших студентов в ведущих университетах мира. "Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования>>При этом Мелия назвал сигналом то, что в Тбилиси явка во втором туре выросла по сравнению с первым. В первом туре, по данным на 10:00, она составила 7%, а во втором – 7,4%. "Тбилиси просыпается и делает выбор в пользу разнообразия", – подчеркнул Мелия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, каха каладзе, ника мелия, второй тур местных выборов 2021 в грузии