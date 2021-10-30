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"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
Экс-премьер утверждает, что у населения впервые за 18 лет нет достойной альтернативы на выборах 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T12:27+0400
2021-10-30T12:27+0400
2021-10-30T12:53+0400
политика
новости
грузия
георгий гахария
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал цирком сложившуюся в стране ситуацию, а партии, прошедшие в большинстве муниципалитетов во второй тур местных выборов, плохими."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>Население в субботу выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутата сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Во втором туре на пост мэра (Цагерский район) претендует лишь один кандидат от партии Гахария. Еще 11 кандидатов баллотируются в сакребуло (совещательные органы) разных муниципалитетов. Во второй тур во всех муниципалитетах прошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Их конкурентами почти везде являются члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Президент Грузии: "мы должны научиться единству">>По словам Гахария, делать выбор между двумя плохими кандидатами населению приходится впервые за последние 18 лет. Девять лет страной управляла основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", а с 2012 года ей на смену пришла "Грузинская мечта".Экс-премьер не оставил без внимания расследование дела о попытке госпереворота, фигуранты которого, по данным Службы госбезопасности, намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы."Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>Гахария назвал цирком, когда "одни устраивают государственный переворот, а вторые – расследуют это", и на этом фоне "вынуждают нас сделать выбор".Гахария покинул пост премьер-министра и "Грузинскую мечту" в феврале, а позже основал свою партию. По итогам первого тура выборов, его партия набрала около 8%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы, возвращение и арест саакашвили
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
12:27 30.10.2021 (обновлено: 12:53 30.10.2021)
Экс-премьер утверждает, что у населения впервые за 18 лет нет достойной альтернативы на выборах
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал цирком сложившуюся в стране ситуацию, а партии, прошедшие в большинстве муниципалитетов во второй тур местных выборов, плохими.
Население в субботу выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутата сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.
"Когда нас, граждан Грузии, лишают права голоса, когда две партии доказывают, что вторая хуже, чем она сама, и вообще вынуждают сделать выбор между плохим и плохим… естественно, я ни за кого не проголосую", – сказал Гахария журналистам.
Во втором туре на пост мэра (Цагерский район) претендует лишь один кандидат от партии Гахария. Еще 11 кандидатов баллотируются в сакребуло (совещательные органы) разных муниципалитетов.
Во второй тур во всех муниципалитетах прошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Их конкурентами почти везде являются члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
По словам Гахария, делать выбор между двумя плохими кандидатами населению приходится впервые за последние 18 лет. Девять лет страной управляла основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", а с 2012 года ей на смену пришла "Грузинская мечта".
Экс-премьер не оставил без внимания расследование дела о попытке госпереворота, фигуранты которого, по данным Службы госбезопасности, намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы.
Гахария назвал цирком, когда "одни устраивают государственный переворот, а вторые – расследуют это", и на этом фоне "вынуждают нас сделать выбор".
"Команда Гахария продолжает борьбу в первую очередь для своих избирателей, для будущего, для мирных изменений в стране", – подчеркнул лидер партии "Для Грузии".
Гахария покинул пост премьер-министра и "Грузинскую мечту" в феврале, а позже основал свою партию. По итогам первого тура выборов, его партия набрала около 8%.
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