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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/vybor-mezhdu-dvumya-plokhimi---gakhariya-sdelal-kommentariy-posle-golosovaniya-261625211.html
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования
Экс-премьер утверждает, что у населения впервые за 18 лет нет достойной альтернативы на выборах 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T12:27+0400
2021-10-30T12:53+0400
политика
новости
грузия
георгий гахария
местные выборы
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал цирком сложившуюся в стране ситуацию, а партии, прошедшие в большинстве муниципалитетов во второй тур местных выборов, плохими."Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция&gt;&gt;Население в субботу выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутата сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.Во втором туре на пост мэра (Цагерский район) претендует лишь один кандидат от партии Гахария. Еще 11 кандидатов баллотируются в сакребуло (совещательные органы) разных муниципалитетов. Во второй тур во всех муниципалитетах прошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Их конкурентами почти везде являются члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Президент Грузии: "мы должны научиться единству"&gt;&gt;По словам Гахария, делать выбор между двумя плохими кандидатами населению приходится впервые за последние 18 лет. Девять лет страной управляла основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", а с 2012 года ей на смену пришла "Грузинская мечта".Экс-премьер не оставил без внимания расследование дела о попытке госпереворота, фигуранты которого, по данным Службы госбезопасности, намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы."Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья&gt;&gt;Гахария назвал цирком, когда "одни устраивают государственный переворот, а вторые – расследуют это", и на этом фоне "вынуждают нас сделать выбор".Гахария покинул пост премьер-министра и "Грузинскую мечту" в феврале, а позже основал свою партию. По итогам первого тура выборов, его партия набрала около 8%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий гахария, местные выборы, возвращение и арест саакашвили

"Выбор между двумя плохими" – Гахария сделал комментарий после голосования

12:27 30.10.2021 (обновлено: 12:53 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГеоргий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Георгий Гахария. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экс-премьер утверждает, что у населения впервые за 18 лет нет достойной альтернативы на выборах
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гахария назвал цирком сложившуюся в стране ситуацию, а партии, прошедшие в большинстве муниципалитетов во второй тур местных выборов, плохими.
"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция>>
Население в субботу выбирает мэров 5 городов (Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави) и 15 районов, а также 42 мажоритарных депутата сакребуло (совещательные органы) в 24 избирательных округах.

"Когда нас, граждан Грузии, лишают права голоса, когда две партии доказывают, что вторая хуже, чем она сама, и вообще вынуждают сделать выбор между плохим и плохим… естественно, я ни за кого не проголосую", – сказал Гахария журналистам.

Во втором туре на пост мэра (Цагерский район) претендует лишь один кандидат от партии Гахария. Еще 11 кандидатов баллотируются в сакребуло (совещательные органы) разных муниципалитетов.
Во второй тур во всех муниципалитетах прошли кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Их конкурентами почти везде являются члены крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Президент Грузии: "мы должны научиться единству">>
По словам Гахария, делать выбор между двумя плохими кандидатами населению приходится впервые за последние 18 лет. Девять лет страной управляла основанная Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение", а с 2012 года ей на смену пришла "Грузинская мечта".
Экс-премьер не оставил без внимания расследование дела о попытке госпереворота, фигуранты которого, по данным Службы госбезопасности, намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы.
"Грузинская мечта": Саакашвили планирует симулировать ухудшение состояния здоровья>>
Гахария назвал цирком, когда "одни устраивают государственный переворот, а вторые – расследуют это", и на этом фоне "вынуждают нас сделать выбор".

"Команда Гахария продолжает борьбу в первую очередь для своих избирателей, для будущего, для мирных изменений в стране", – подчеркнул лидер партии "Для Грузии".

Гахария покинул пост премьер-министра и "Грузинскую мечту" в феврале, а позже основал свою партию. По итогам первого тура выборов, его партия набрала около 8%.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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