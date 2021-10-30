https://sputnik-georgia.ru/20211030/obrabotano-10-byulleteney-po-tbilisi-kaladze-operezhaet-meliya-na-13-261648067.html

Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%

Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%

ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам... 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T23:27+0400

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местные выборы в грузии 2021

грузия

каха каладзе

ника мелия

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам подсчета 10% бюллетеней. В данный момент у Каладзе 56,52% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 43,47% .В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Как проходило голосование во втором туре: интересные подробности > > >

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грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы