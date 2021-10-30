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Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T23:27+0400
2021-10-30T23:27+0400
2021-10-30T23:28+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
ника мелия
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам подсчета 10% бюллетеней. В данный момент у Каладзе 56,52% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 43,47% .В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Как проходило голосование во втором туре: интересные подробности > > >
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы
Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
23:27 30.10.2021 (обновлено: 23:28 30.10.2021)
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам подсчета 10% бюллетеней.
В данный момент у Каладзе 56,52% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 43,47% .
В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.