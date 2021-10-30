Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211030/obrabotano-10-byulleteney-po-tbilisi-kaladze-operezhaet-meliya-na-13-261648067.html
Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам... 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T23:27+0400
2021-10-30T23:28+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
каха каладзе
ника мелия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261419439_0:58:1280:778_1920x0_80_0_0_00373283c96ceb225f48da9678e0f5fa.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам подсчета 10% бюллетеней. В данный момент у Каладзе 56,52% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 43,47% .В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.Как проходило голосование во втором туре: интересные подробности &gt; &gt; &gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261419439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a242fb8239aeaddc771114913ae36be7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, каха каладзе, ника мелия, местные выборы

Обработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%

23:27 30.10.2021 (обновлено: 23:28 30.10.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovКаха Каладзе. Предвыборная агитация правящей партии "Грузинская мечта"
Каха Каладзе. Предвыборная агитация правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 30 окт - Sputnik. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе лидирует во втором туре мэра Тбилиси по итогам подсчета 10% бюллетеней.

В данный момент у Каладзе 56,52% голосов, у кандидата от "Единого национального движения" Ники Мелия - 43,47% .
В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
Как проходило голосование во втором туре: интересные подробности > > >
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераПервые данные ЦИК по регионам: везде лидирует "Мечта
ВчераОбработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
ВчераПервые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
ВчераНика Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
ВчераЯвка избирателей на выборах в Грузии составила 49,9%
ВчераВ Грузии выборы выиграли… все - партии начали праздновать победу без данных ЦИК
ВчераКандидаты "Грузинской мечты" в мэры побеждают в четырех крупных городах - экзитпол "Имеди"
ВчераМелия побеждает на выборах мэра Тбилиси – экзитпол "Мтавари архи"
ВчераКаладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси - экзитпол "Имеди"
ВчераГолосование в Грузии завершено: комиссии приступают к подсчету голосов
ВчераМВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами
ВчераКобахидзе заявил о победе всех кандидатов "Мечты" в мэры, выборы еще не завершены
ВчераГорячая суббота: как в Зугдиди проходили местные выборы - фото
ВчераСГБ объяснила, почему обнародовала улики по делу о попытке госпереворота в Грузии
ВчераКобахидзе: 18 из 20 кандидатов в мэры от "Мечты" побеждают на выборах
ВчераЯвка избирателей на 17:00 - 39,5% - ЦИК Грузии
ВчераИванишвили голосовал с охраной: окружная избирательная комиссия изучает факт
ВчераДавление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии
ВчераИлия II: мы с надеждой смотрим в будущее
ВчераСаакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем