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Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве
Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве
Глава грузинского правительства отметил, что его слова неправильно интерпретировали 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T10:17+0400
2021-10-30T10:17+0400
2021-10-30T10:17+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил свое заявление по поводу права на голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в руставской тюрьме.Право на самоубийство? - высказывание премьера Грузии вызвало скандал>>Ранее в эфире телеканала "Имеди" глава правительство неудачно выразился, сказав дословно: "...в законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит покончить жизнь самоубийством, то он может это сделать". Это вызвало шквал критики в адрес премьера.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили
Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве
Глава грузинского правительства отметил, что его слова неправильно интерпретировали
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил свое заявление по поводу права на голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в руставской тюрьме.
Ранее в эфире телеканала "Имеди" глава правительство неудачно выразился, сказав дословно: "...в законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит покончить жизнь самоубийством, то он может это сделать". Это вызвало шквал критики в адрес премьера.
"Я хочу объяснить обществу, естественно, я говорил о голодовке, и в законодательстве определена дефиниция голодовки, и именно об этом я говорил. Разговор шел и о самоубийстве, и, возможно, получилась неправильная интерпретация моих слов", - сказал Гарибашвили.
Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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