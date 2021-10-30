https://sputnik-georgia.ru/20211030/premer-gruzii-obyasnil-svoi-slova-o-saakashvili-i-samoubiystve--261618752.html

Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве

Премьер Грузии объяснил свои слова о Саакашвили и самоубийстве

Глава грузинского правительства отметил, что его слова неправильно интерпретировали 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T10:17+0400

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2021-10-30T10:17+0400

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грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил свое заявление по поводу права на голодовку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в руставской тюрьме.Право на самоубийство? - высказывание премьера Грузии вызвало скандал>>Ранее в эфире телеканала "Имеди" глава правительство неудачно выразился, сказав дословно: "...в законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит покончить жизнь самоубийством, то он может это сделать". Это вызвало шквал критики в адрес премьера.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, возвращение и арест саакашвили