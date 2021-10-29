https://sputnik-georgia.ru/20211029/pravo-na-samoubiystvo---vyskazyvanie-premera-gruzii-vyzvalo-skandal-261603224.html

Право на самоубийство? - высказывание премьера Грузии вызвало скандал

Право на самоубийство? - высказывание премьера Грузии вызвало скандал

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 29 дней в руставской тюрьме №12 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T17:48+0400

2021-10-29T17:48+0400

2021-10-29T18:57+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

доведение до самоубийства

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Еще один скандал разразился в Грузии накануне второго тура местных выборов - на этот раз поводом стало заявление премьера Ираклия Гарибашвили о праве на голодовку третьего президента Михаила Саакашвили. Глава правительство неудачно выразился, сказав дословно: "...в законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит покончить жизнь самоубийством, то он может это сделать"."Никаких врачей и никаких анализов" - кому вручает свою судьбу Саакашвили>>Представители оппозиции и соратники Саакашвили, который голодает в руставской тюрьму №12 уже 29-й день, обрушились с критикой на главу правительства.Отец экс-президента Николоз Саакашвили и заявил, что его сына "медленно убивают" и власти "вышли за пределы зла". "Все они попадут под суд. Так продолжаться не может", - сказал Николоз Саакашвили телеканалу "ТВ Пирвели".В "Едином национальном движении" заявление премьера расценили как "прямое указание на ликвидацию Саакашвили". "Прямая ответственность за происходящее с Саакашвили лежит на правительстве", - сказал депутат парламента от "Национального движения" Заал Удумашвили.Еще один представитель оппозиции Саломе Самадашвили призвала соратников Гарибашвили объяснить премьеру, что за доведение до самоубийства существует уголовная ответственность."Когда премьер-министр так говорит о человеке, не важно о ком, но в данном случае о политическом оппоненте, это - демонстрация того, что нынешние власти представляют угрозу для всех. Подобной записи в законе не существует", - заявил председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия."Это очень сенситивная тема. Поэтому я оцениваю данное заявление очень негативно и призываю всех, когда дело касается убийства или самоубийства использовать подобные фраз очень осторожно", - сказал вице-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Граждане" Леван Иоселиани.Премьер сказал не так - комментарий "Грузинской мечты"Грузия - правовое государство, а Саакашвили – заключенный, и если он избрал голодовку, как форму протеста, это его личное право, заявил член парламентского большинства Гурам Мачарашвили."За 28 дней к Михаилу Саакашвили было осуществлено более ста визитов. И ни один из визитеров не говорил, что советовал Михаилу Саакашвили как другу прекратить голодовку и выбрать другую форму протеста. Это еще раз доказывает, что для них Саакашвили не представляет никакой ценности. Очевидно, что их интересует не жизнь и здоровье Саакашвили, а его голодовка как предмет спекуляции", - отметил Мачавариани.Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский,сказал, что слова главы правительства не следует понимать буквально."Ираклий Гарибашвили сказал, что государство не допустит, чтобы жизнь и здоровье Саакашвили оказались под угрозой. Человек может вредить самому себе, однако это не означает, что государство допустит негативный результат. Государство и его соответствующие структуры призваны не допустить плохого развития событий", - заявил Вольский.Человек имеет право на жизнь и данное право всегда будет защищено государством, подчеркнул Вольский.Еще один лидер "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили сказал, что премьер оговорился и имел в виду "право на голодовку, а не право на самоубийство"."Слова премьера вырваны из контекста... А контекст простой: у человека есть право на голодовку и этим он наносит вред своему здоровью. Контекст заявления премьера Гарибашвили исходит именно из этого. А ответственность и обязанность государства - осуществлять мониторинг и, в случае необходимости, осуществить медицинское вмешательство", - сказал Папуашвили.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ираклий гарибашвили, доведение до самоубийства, возвращение и арест саакашвили