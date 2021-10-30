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"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211030/rost-ekonomiki-gruzii-za-devyat-mesyatsev-ostaetsya-dvuznachnym--novaya-statistika-261612243.html
Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика
Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика
В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики 30.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-30T09:01+0400
2021-10-30T09:01+0400
экономика
новости
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в сентябре составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за третий квартал составил 9,0%, а за девять месяцев с начала года составляет 11,3%.В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.Как развивается экономика Грузии: S&amp;P подготовило отчет &gt;&gt;Снижение было зафиксировано только в строительстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика

09:01 30.10.2021
© Facebook / Ministry of Economy of GeorgiaНовое высокотехнологичное предприятие "Фабрика 1900"
Новое высокотехнологичное предприятие Фабрика 1900 - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
© Facebook / Ministry of Economy of Georgia
В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в сентябре составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".
После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.
Средний показатель реального роста за третий квартал составил 9,0%, а за девять месяцев с начала года составляет 11,3%.
© SputnikЭкономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2021 года
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2021
Экономический рост Грузии за сентябрь и девять месяцев 2021 года
© Sputnik
В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.
Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет >>
Снижение было зафиксировано только в строительстве.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каха Каладзе с сыном участвует в голосовании. Местные выборы в Грузии 2 октября - Sputnik Грузия"Грузинская мечта" vs "Единое Нацдвижение" во втором туре выборов - онлайн-трансляция 07:29
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