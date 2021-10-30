https://sputnik-georgia.ru/20211030/rost-ekonomiki-gruzii-za-devyat-mesyatsev-ostaetsya-dvuznachnym--novaya-statistika-261612243.html

Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика

Рост экономики Грузии за девять месяцев остается двузначным – новая статистика

В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех сферах экономики 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T09:01+0400

2021-10-30T09:01+0400

2021-10-30T09:01+0400

экономика

новости

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Восстановление экономики Грузии продолжается – рост ВВП в сентябре составил 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат".После спада экономики в 2020 году на 6%, с апреля текущего года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и рост оборота предприятий.Средний показатель реального роста за третий квартал составил 9,0%, а за девять месяцев с начала года составляет 11,3%.В сентябре 2021 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, наблюдался рост практически во всех видах деятельности – обрабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, торговле, операциях с недвижимостью, гостиницах и ресторанах, транспорте и складировании.Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет >>Снижение было зафиксировано только в строительстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика