https://sputnik-georgia.ru/20210831/kak-razvivaetsya-ekonomika-gruzii-sp-podgotovilo-otchet-259191909.html

Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет

Как развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет

Агентство отмечает, что положительными сторонами Грузии остается сила государственных институтов, плавающий обменный курс и высокая международная финансовая... 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings приняло решение не пересматривать "негативный" прогноз по Грузии и подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и местной валюте на уровне "BB/B".Агентство отмечает, что положительными сторонами Грузии остается сила государственных институтов, плавающий обменный курс и высокая международная финансовая поддержка.В министерстве финансов Грузии подобным решением довольны."Важно, что после тяжелейшего глобального кризиса Грузия смогла перейти в фазу восстановления экономики без ухудшения кредитного рейтинга", - говорится в сообщении Минфина.При этом Минфин отмечает, что S&P прогнозирует годовой рост экономики на уровне 7,5% и отмечают, что программа МВФ для Грузии предполагает поддержку сильных сторон Грузии, чтобы экономика страны была готова справиться с кризисами подобного масштаба.В то же время министерство финансов подчеркивает, что в среднесрочной перспективе целью Грузии является достижение инвестиционного рейтинга.Довольна рейтингом и министр экономики Грузии Натия Турнава."Этот рейтинг - еще одно подтверждение, что международные рейтинговые агентства, несмотря существующие вызовы и на то, что прогнозы по пандемии и восстановлению глобального туризма очень противоречивы, снова оценивают нашу экономику как стабильную и ее перспективу – как крепкую", - сказала Турнава.При этом министр экономики отметила, что власти Грузии надеются на двузначную цифру экономического роста в этом году.Оценка S&P и данные FitchВ начале августа другое международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный".Пересмотр прогноза, по мнению аналитиков, отражает значительно улучшившуюся макроэкономическую базу, а также уверенность Fitch в том, что власти Грузии будут продолжать проводить политику, поддерживающую макроэкономическую стабильность и среднесрочную устойчивость государственных финансов.В агентстве отмечают, что Грузия сильно пострадала от пандемии, но хорошо справилась с внешним потрясениемFitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 7,8 % в 2021 году и 5,4% в 2022 году.Между тем, по мнению аналитиков Агентства, риски, связанные с пандемией, темпами развертывания вакцинации и предстоящими в октябре выборами в местные органы власти, создают угрозу ухудшения макроэкономических показателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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