https://sputnik-georgia.ru/20211030/saakashvili-etapiruyut-v-bolnitsu-zayavlenie-administratsii-tyurem-----261633760.html

Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем

Саакашвили этапируют в больницу? Заявление администрации тюрем

Кадры с полицейскими сняты не у руставской тюрьмы, утверждают в пенитенциарной службе 30.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-30T16:14+0400

2021-10-30T16:14+0400

2021-10-30T16:32+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Информация о мобилизации спецназа и колонн полиции у руставской тюрьмы №12 не соответствует действительности и преследует целью введение общества в заблуждение, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы. Ранее в грузинских СМИ появилась кадры автобуса с полицейскими в городе Рустави. Тут же предполагалось, что это связано с возможным этапированием Саакашвили в больницу.При этом отмечается, что Пенитенциарная служба 1 октября сама обратилась к МВД для усиления мер безопасности и выделения дополнительных сил."В распространенных кадрах отображена ротация этих дополнительных сил, и никакой особой мобилизации у учреждения №12 не происходит", - говорится в сообщении службы.Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 29-й день. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, о погроме в телекомпании "Имеди", обвиняется в растрате бюджетных средств, а также в незаконном пересечении государственной границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/mvd-razyasnilo-chto-delaet-avtobus-s-politseyskimi-u-tyurmy-saakashvili-261628481.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили