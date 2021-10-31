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Местные выборы в Грузии 2021
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Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди
Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди
У "Единого Нацдвижения" после первого тура были сильные позиции в Зугдиди и партия была уверена в победе Анзора Мелия 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T07:48+0400
2021-10-31T08:43+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Второй тур выборов мэра в Зугдиди с небольшим отрывом выиграл кандидат "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия. По предварительным данным Центризбиркома, он набрал 51,63%. У Анзора Мелия, представлявшего "Единое Нацдвижение" – 48,37%. Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысячи голосов. В первом туре картина была радикально противоположной – тогда в Зугдиди выигрывал Анзор Мелия. Он обошел соперника на 2,9 тысячи голосов и ему не хватило совсем немного для победы. В результате по итогам местных выборов, Зугдидский район получает мэра от правящей партии, и оппозиционной местный совещательный орган сакребуло. Из 45 депутатов сакребуло у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. У "Нацдвижения" – 29 и три мандата у партии экс-премьера Гахария "Для Грузии".Население Зугдидского района – 99,5 тысячи человек.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/boy-idet-za-kazhdyy-golos---zayavlenie-gruzinskoy-oppozitsii-posle-vtorogo-tura-vyborov--261650518.html
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грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы

Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди

07:48 31.10.2021 (обновлено: 08:43 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Анзор Мелия. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года
Анзор Мелия. Акция протеста объединенной оппозиции 23 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
У "Единого Нацдвижения" после первого тура были сильные позиции в Зугдиди и партия была уверена в победе Анзора Мелия
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Второй тур выборов мэра в Зугдиди с небольшим отрывом выиграл кандидат "Грузинской мечты" Мамука Цоцерия.
По предварительным данным Центризбиркома, он набрал 51,63%.
У Анзора Мелия, представлявшего "Единое Нацдвижение" – 48,37%.
Разрыв между кандидатами составил 1,7 тысячи голосов. В первом туре картина была радикально противоположной – тогда в Зугдиди выигрывал Анзор Мелия. Он обошел соперника на 2,9 тысячи голосов и ему не хватило совсем немного для победы.
В результате по итогам местных выборов, Зугдидский район получает мэра от правящей партии, и оппозиционной местный совещательный орган сакребуло.
Из 45 депутатов сакребуло у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. У "Нацдвижения" – 29 и три мандата у партии экс-премьера Гахария "Для Грузии".
Население Зугдидского района – 99,5 тысячи человек.
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