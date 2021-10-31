https://sputnik-georgia.ru/20211031/boy-idet-za-kazhdyy-golos---zayavlenie-gruzinskoy-oppozitsii-posle-vtorogo-tura-vyborov--261650518.html
Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция не собираются сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T01:49+0400
2021-10-31T01:49+0400
2021-10-31T01:49+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
зураб джапаридзе
местные выборы
элене хоштария
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция не собираются сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии, заявили лидеры сразу трех партий на совместном брифинге.Совместное заявление в Тбилиси сделали лидеры партий "Время", "Лело для Грузии" и "Новый политический центр – Гирчи". Именно их председатель "Нацдвижения" и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия представил в качестве будущих вице-мэров в случае своей победы.Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам второго тура везде лидируют кандидаты от правящей партии, кроме муниципалитета Цаленджиха на северо-западе страны. Лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе открыто обвинил правящую партию в фальсификации выборов. "У нас есть шансы на победу во многих городах, мы должны превратить этот шанс в реальность защитой голосов и не допустить подмены истинных результатов, чего разными способами пытается добится "Грузинская мечта", - сказал Джапаридзе. Лидер партии "Гирчи больше свободы" Зураб Джапаридзе сделал акцент на то, что оппозиция не считает эти выборы легитимными. "Пусть ни у кого не будет иллюзий... У власти серьезная проблема с легитимацией, даже на основании тех результатов, на которых настаивает она сама", - сказал Зураб Джапаридзе. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на основании результатов параллельного подсчета заявил, что кандидаты его партии выиграли выборы во всех городах и районах. "Победа "Грузинской мечты" убедительная. Нам объявили референдум, который мы выиграли и в первом туре, и теперь уверенно выиграли второй тур, улучшив свой результат до 55%", - сказал Кобахидзе.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/oppozitsiya-v-gruzii-gotovitsya-obyavit-svoi-dalneyshie-plany-261649151.html
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грузия, зураб джапаридзе, местные выборы, элене хоштария, оппозиция
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция не собираются сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии, заявили лидеры сразу трех партий на совместном брифинге.
Совместное заявление в Тбилиси сделали лидеры партий "Время", "Лело для Грузии" и "Новый политический центр – Гирчи". Именно их председатель "Нацдвижения" и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия представил в качестве будущих вице-мэров в случае своей победы.
Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам второго тура везде лидируют кандидаты от правящей партии, кроме муниципалитета Цаленджиха на северо-западе страны.
"Мы не собираемся уступать эти выборы и голоса наших избирателей, будем бороться до конца... Я предупреждаю "Грузинскую мечту" - прекратите манипулировать цифрами для создания ложного представления", - сказала лидер партии "Время" Элене Хоштария.
Лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе открыто обвинил правящую партию в фальсификации выборов.
"У нас есть шансы на победу во многих городах, мы должны превратить этот шанс в реальность защитой голосов и не допустить подмены истинных результатов, чего разными способами пытается добится "Грузинская мечта", - сказал Джапаридзе.
Лидер партии "Гирчи больше свободы" Зураб Джапаридзе сделал акцент на то, что оппозиция не считает эти выборы легитимными.
"Пусть ни у кого не будет иллюзий... У власти серьезная проблема с легитимацией, даже на основании тех результатов, на которых настаивает она сама", - сказал Зураб Джапаридзе.
Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на основании результатов параллельного подсчета заявил, что кандидаты его партии выиграли выборы во всех городах и районах.
"Победа "Грузинской мечты" убедительная. Нам объявили референдум, который мы выиграли и в первом туре, и теперь уверенно выиграли второй тур, улучшив свой результат до 55%", - сказал Кобахидзе.
В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.