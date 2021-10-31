https://sputnik-georgia.ru/20211031/boy-idet-za-kazhdyy-golos---zayavlenie-gruzinskoy-oppozitsii-posle-vtorogo-tura-vyborov--261650518.html

Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов

Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция не собираются сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T01:49+0400

2021-10-31T01:49+0400

2021-10-31T01:49+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

зураб джапаридзе

местные выборы

элене хоштария

оппозиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259846180_91:301:2400:1600_1920x0_80_0_0_2e825475d7a5fd891a2496be7029fdc8.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Оппозиция не собираются сдаваться и борется за каждый голос в ходе подсчета голосов по итогам второго тура местных выборов в Грузии, заявили лидеры сразу трех партий на совместном брифинге.Совместное заявление в Тбилиси сделали лидеры партий "Время", "Лело для Грузии" и "Новый политический центр – Гирчи". Именно их председатель "Нацдвижения" и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия представил в качестве будущих вице-мэров в случае своей победы.Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам второго тура везде лидируют кандидаты от правящей партии, кроме муниципалитета Цаленджиха на северо-западе страны. Лидер партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе открыто обвинил правящую партию в фальсификации выборов. "У нас есть шансы на победу во многих городах, мы должны превратить этот шанс в реальность защитой голосов и не допустить подмены истинных результатов, чего разными способами пытается добится "Грузинская мечта", - сказал Джапаридзе. Лидер партии "Гирчи больше свободы" Зураб Джапаридзе сделал акцент на то, что оппозиция не считает эти выборы легитимными. "Пусть ни у кого не будет иллюзий... У власти серьезная проблема с легитимацией, даже на основании тех результатов, на которых настаивает она сама", - сказал Зураб Джапаридзе. Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на основании результатов параллельного подсчета заявил, что кандидаты его партии выиграли выборы во всех городах и районах. "Победа "Грузинской мечты" убедительная. Нам объявили референдум, который мы выиграли и в первом туре, и теперь уверенно выиграли второй тур, улучшив свой результат до 55%", - сказал Кобахидзе.

https://sputnik-georgia.ru/20211031/oppozitsiya-v-gruzii-gotovitsya-obyavit-svoi-dalneyshie-plany-261649151.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, зураб джапаридзе, местные выборы, элене хоштария, оппозиция