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Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Оппозиция сообщит о своих планах после объявления Центризбиркомом предварительных результатов второго тура местных выборов. Об этом... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T01:43+0400
2021-10-31T01:43+0400
2021-10-31T01:53+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
тамар кордзая
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Оппозиция сообщит о своих планах после объявления Центризбиркомом предварительных результатов второго тура местных выборов. Об этом заявила одна из лидеров оппозиции, депутат Тамар Кордзая. Предположительно, уже к утру ЦИК огласит предварительные цифры. "Мы должны дождаться результатов выборов и потом будем говорить о планах. Сейчас все внимание лидеров оппозиции сосредоточено в избирательных комиссиях, где идет подсчет голосов", - сказала Кордзая.Ранее в "Едином Нацдвижении" объявили о победе на местных выборах, однако данные ЦИК отдают ее правящей партии "Грузинская мечта". В субботу в Грузии прошел второй тур голосования на местных выборах в 20 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляемых городах.
https://sputnik-georgia.ru/20211030/davlenie-i-karuseli-oppozitsiya-zayavlyaet-o-narusheniyakh-na-vyborakh-v-gruzii-261635048.html
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грузия, единое нацдвижение, тамар кордзая, местные выборы
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Оппозиция сообщит о своих планах после объявления Центризбиркомом предварительных результатов второго тура местных выборов. Об этом заявила одна из лидеров оппозиции, депутат Тамар Кордзая.
Предположительно, уже к утру ЦИК огласит предварительные цифры.
"Мы должны дождаться результатов выборов и потом будем говорить о планах. Сейчас все внимание лидеров оппозиции сосредоточено в избирательных комиссиях, где идет подсчет голосов", - сказала Кордзая.
Ранее в "Едином Нацдвижении" объявили о победе на местных выборах, однако данные ЦИК отдают ее правящей партии "Грузинская мечта".
В субботу в Грузии прошел второй тур голосования на местных выборах в 20 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляемых городах.