https://sputnik-georgia.ru/20211031/oppozitsiya-v-gruzii-gotovitsya-obyavit-svoi-dalneyshie-plany-261649151.html

Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы

Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Оппозиция сообщит о своих планах после объявления Центризбиркомом предварительных результатов второго тура местных выборов. Об этом... 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T01:43+0400

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местные выборы в грузии 2021

грузия

единое нацдвижение

тамар кордзая

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Оппозиция сообщит о своих планах после объявления Центризбиркомом предварительных результатов второго тура местных выборов. Об этом заявила одна из лидеров оппозиции, депутат Тамар Кордзая. Предположительно, уже к утру ЦИК огласит предварительные цифры. "Мы должны дождаться результатов выборов и потом будем говорить о планах. Сейчас все внимание лидеров оппозиции сосредоточено в избирательных комиссиях, где идет подсчет голосов", - сказала Кордзая.Ранее в "Едином Нацдвижении" объявили о победе на местных выборах, однако данные ЦИК отдают ее правящей партии "Грузинская мечта". В субботу в Грузии прошел второй тур голосования на местных выборах в 20 муниципалитетах, в том числе в пяти самоуправляемых городах.

https://sputnik-georgia.ru/20211030/davlenie-i-karuseli-oppozitsiya-zayavlyaet-o-narusheniyakh-na-vyborakh-v-gruzii-261635048.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, единое нацдвижение, тамар кордзая, местные выборы