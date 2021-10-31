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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382
За последние 24 часа от коронавируса 42 скончались человека, вылечились 5 389 пациентов, а с начала пандемии – 660 518 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T10:50+0400
2021-10-31T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 382. Скончались 42 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 719 247 случаев заражения. Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 389 человек, с начала пандемии - 660 518. Скончались 10 045.За сутки сделано 36 193 теста, в том числе 16 784 на антиген и 19 409 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,34%, за последние 14 дней - 8,91%, за последние семь дней – 8,68%.К этому времени в Грузии сделано 1 977 317 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 2 711.В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах - 6 468, в ковид-гостиницах – 1 093.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382

10:50 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса 42 скончались человека, вылечились 5 389 пациентов, а с начала пандемии – 660 518
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 382. Скончались 42 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 719 247 случаев заражения.
Число погибших от коронавируса в Грузии превысило 10 тысяч>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 389 человек, с начала пандемии - 660 518. Скончались 10 045.
За сутки сделано 36 193 теста, в том числе 16 784 на антиген и 19 409 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 9,34%, за последние 14 дней - 8,91%, за последние семь дней – 8,68%.
К этому времени в Грузии сделано 1 977 317 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 2 711.
В карантине в данное время находятся 43 человека, в стационарах - 6 468, в ковид-гостиницах – 1 093.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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