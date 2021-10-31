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Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата
Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата
Оппозиционный депутат парламента Грузии Мамука Хазарадзе назвал работу в парламенте бессмысленной 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T19:38+0400
2021-10-31T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазаралзе объявил, что отказывается от мандата. "Я покидаю парламент, чтобы с вами на улице продолжить борьбу", - сказал Хазарадзе на акции перед парламентом в Тбилиси.По его словам, работа в парламенте потеряла смысл. Хазарадзе стал депутатом парламента по итогам выборов, прошедших в октябре 2020 года. О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии&gt;&gt;Оппозиционные лидеры собрали в центре Тбилиси сторонников, чтобы объявить им о своих планах. Ранее председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что прошедший накануне второй тур выборов в местные органы власти был "тотально сфальсифицирован".В субботу граждане Грузии избирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
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новости, грузия, мамука хазарадзе

Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата

19:38 31.10.2021 (обновлено: 19:45 31.10.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovМамука Хазарадзе
Мамука Хазарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Оппозиционный депутат парламента Грузии Мамука Хазарадзе назвал работу в парламенте бессмысленной
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Депутат парламента Грузии, лидер партии "Лело для Грузии" Мамука Хазаралзе объявил, что отказывается от мандата.
"Я покидаю парламент, чтобы с вами на улице продолжить борьбу", - сказал Хазарадзе на акции перед парламентом в Тбилиси.
По его словам, работа в парламенте потеряла смысл. Хазарадзе стал депутатом парламента по итогам выборов, прошедших в октябре 2020 года.
О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии>>
Оппозиционные лидеры собрали в центре Тбилиси сторонников, чтобы объявить им о своих планах. Ранее председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что прошедший накануне второй тур выборов в местные органы власти был "тотально сфальсифицирован".
В субботу граждане Грузии избирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
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