Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html
О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
Эксперт по вопросам Кавказа назвал Саакашвили головной болью властей и оппозиции и заявил о недопустимости каких бы то ни было революций в стране 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T16:48+0400
2021-10-31T16:56+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
михаил саакашвили
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261434031_0:0:3093:1739_1920x0_80_0_0_019b2b73c442995dae6855b0f1b72536.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Фактор голодающего в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сыграл существенную роль в том, как прошли выборы в стране, сказал эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров&gt;&gt;Накануне в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, победу в 19 из 20 муниципалитетов, где выбирали мэров, одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Несмотря на то, что партия власти ко второму туру максимально мобилизовала все свои ресурсы, победить ей удалось в целом с небольшим отрывом.Оппозиционное "Единое национальное движение", которое конкурировало с "Мечтой" почти во всех муниципалитетах, заявило о "тотальной фальсификации" и намерении продолжить борьбу. Более того, один из лидеров партии Гия Барамидзе сказал, что рассматривается "сценарий мирной революции"."Сегодня Грузия - это страна. Если мы хотим стать государством, то нам необходимы реформы, а не революции. Сегодняшний премьер пообещал нам реформы и развитие. Мы ждем от него именного этого. Любая революция - это деструкция, которая губительна и разрушительна для страны. Слова Барамидзе о "мирной революции" ничего не значат. Такого понятия вообще нет. Мирное развитие - это эволюция, а любая революция это хаос", - сказал Арешидзе.Он выразил уверенность, что "Нацдвижение", которое планирует в воскресенье провести акцию в центре Тбилиси, не сможет собрать много людей."Соберут они их на день, два, даже палатки могут установить, но люди понимают, что такое развитие губительно для Грузии", - сказал Арешидзе.Отвечая на вопрос, стоит ли ждать назначения досрочных парламентских выборов, как того требует оппозиция, эксперт сказал, что это ничего не изменит."Лично я против досрочных выборов. Они ничего не изменят. Если бы был шанс того, что они что-то изменят, тогда да. Но люди понимают, что досрочными выборами политическую картину не изменить. Будем ждать выборов 2024 года", - отметил Арешидзе."Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста&gt;&gt;Возвращаясь к Саакашвили, эксперт назвал заключенного экс-президента головной болью как властей, так и оппозиции,"Я думаю, что конечно прекратит (голодовку - ред.). Не исключаю, что уже ищут другие возможные пути развития. Думаю, что в ближайшее время Саакашвили будет экстрадирован на Украину. Саакашвили - это головная боль не только для "Грузинской мечты", но и для оппозиции", - сказал Арешидзе.Эксперт также поделился мнением о перспективах экс-премьера Грузии Георгия Гахария, который в начале года покинул свой пост и "Грузинскую мечту" и создал свою партию. Партия Гахария показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах."Думаю, что выше головы он не прыгнет. У партии Гахария нет таких ресурсов. Пришло время для новых политиков, которые обязательно появятся до предстоящих выборов. Это будут те политики, которые до сегодняшнего дня были не очень активны на политической арене", - отметил Арешидзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/bdipch-vybory-v-gruzii-v-tselom-byli-khorosho-organizovany-261662694.html
https://sputnik-georgia.ru/20211031/prekratit-li-saakashvili-golodovku-zaschita-poka-ne-znaet---advokat-261663675.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261434031_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0968fbe499a94763a3ae5f0b462b20d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы

О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии

16:48 31.10.2021 (обновлено: 16:56 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanАкция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября
Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
Эксперт по вопросам Кавказа назвал Саакашвили головной болью властей и оппозиции и заявил о недопустимости каких бы то ни было революций в стране
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Фактор голодающего в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сыграл существенную роль в том, как прошли выборы в стране, сказал эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.
Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>
Накануне в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, победу в 19 из 20 муниципалитетов, где выбирали мэров, одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Несмотря на то, что партия власти ко второму туру максимально мобилизовала все свои ресурсы, победить ей удалось в целом с небольшим отрывом.
"Конечно, фактор Саакашвили сыграл очень серьезную роль. Сторонники обеих партий максимально мобилизовались. Но Саакашвили - это вчерашний день. Поэтому, пока во главе оппозиции будет стоять "Единое национальное движение" (основанная Саакашвили партия - ред.), оппозиция обречена на проигрыш. Это ошибка. Они должны быть рядовыми участниками процесса, а не играть главную роль", - подчеркнул Арешидзе.
Оппозиционное "Единое национальное движение", которое конкурировало с "Мечтой" почти во всех муниципалитетах, заявило о "тотальной фальсификации" и намерении продолжить борьбу. Более того, один из лидеров партии Гия Барамидзе сказал, что рассматривается "сценарий мирной революции".
"Сегодня Грузия - это страна. Если мы хотим стать государством, то нам необходимы реформы, а не революции. Сегодняшний премьер пообещал нам реформы и развитие. Мы ждем от него именного этого. Любая революция - это деструкция, которая губительна и разрушительна для страны. Слова Барамидзе о "мирной революции" ничего не значат. Такого понятия вообще нет. Мирное развитие - это эволюция, а любая революция это хаос", - сказал Арешидзе.
Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года. Избиратели голосуют на участках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
14:40
Он выразил уверенность, что "Нацдвижение", которое планирует в воскресенье провести акцию в центре Тбилиси, не сможет собрать много людей.
"Соберут они их на день, два, даже палатки могут установить, но люди понимают, что такое развитие губительно для Грузии", - сказал Арешидзе.
Отвечая на вопрос, стоит ли ждать назначения досрочных парламентских выборов, как того требует оппозиция, эксперт сказал, что это ничего не изменит.
"Лично я против досрочных выборов. Они ничего не изменят. Если бы был шанс того, что они что-то изменят, тогда да. Но люди понимают, что досрочными выборами политическую картину не изменить. Будем ждать выборов 2024 года", - отметил Арешидзе.
"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста>>
Возвращаясь к Саакашвили, эксперт назвал заключенного экс-президента головной болью как властей, так и оппозиции,
"Я думаю, что конечно прекратит (голодовку - ред.). Не исключаю, что уже ищут другие возможные пути развития. Думаю, что в ближайшее время Саакашвили будет экстрадирован на Украину. Саакашвили - это головная боль не только для "Грузинской мечты", но и для оппозиции", - сказал Арешидзе.
Адвокаты Саакашвили у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Прекратит ли Саакашвили голодовку?
15:31
Эксперт также поделился мнением о перспективах экс-премьера Грузии Георгия Гахария, который в начале года покинул свой пост и "Грузинскую мечту" и создал свою партию. Партия Гахария показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах.
"Думаю, что выше головы он не прыгнет. У партии Гахария нет таких ресурсов. Пришло время для новых политиков, которые обязательно появятся до предстоящих выборов. Это будут те политики, которые до сегодняшнего дня были не очень активны на политической арене", - отметил Арешидзе.

Читайте также:

Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
Ника Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:11В "Грузинской мечте" довольны оценкой второго тура выборов международными наблюдателями
17:06"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
16:48О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии
16:25"Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста
16:01Мечта о маляре в Тбилиси, или Когда с ремонтниками труба
15:31Прекратит ли Саакашвили голодовку?
14:57Результаты голосования в крупных городах Грузии
14:40БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
14:34Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"
14:17Выборы в Грузии: в окружные комиссии поступило более 270 жалоб
14:02Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
13:31Окончательные результаты выборов в Грузии станут известны не позднее 13 ноября
12:48В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария
12:46"Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси
12:28ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
12:27Единственный оппозиционный мэр в Грузии обещает "решать проблемы всех"
11:45ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
11:40Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров
11:28Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382