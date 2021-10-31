https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html

О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии

О выборах, голодовке Саакашвили и перспективах Гахария - эксперт оценил ситуацию в Грузии

Эксперт по вопросам Кавказа назвал Саакашвили головной болью властей и оппозиции и заявил о недопустимости каких бы то ни было революций в стране 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T16:48+0400

2021-10-31T16:48+0400

2021-10-31T16:56+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

михаил саакашвили

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Фактор голодающего в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сыграл существенную роль в том, как прошли выборы в стране, сказал эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе в интервью Sputnik Грузия.Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>Накануне в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, победу в 19 из 20 муниципалитетов, где выбирали мэров, одержали кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Несмотря на то, что партия власти ко второму туру максимально мобилизовала все свои ресурсы, победить ей удалось в целом с небольшим отрывом.Оппозиционное "Единое национальное движение", которое конкурировало с "Мечтой" почти во всех муниципалитетах, заявило о "тотальной фальсификации" и намерении продолжить борьбу. Более того, один из лидеров партии Гия Барамидзе сказал, что рассматривается "сценарий мирной революции"."Сегодня Грузия - это страна. Если мы хотим стать государством, то нам необходимы реформы, а не революции. Сегодняшний премьер пообещал нам реформы и развитие. Мы ждем от него именного этого. Любая революция - это деструкция, которая губительна и разрушительна для страны. Слова Барамидзе о "мирной революции" ничего не значат. Такого понятия вообще нет. Мирное развитие - это эволюция, а любая революция это хаос", - сказал Арешидзе.Он выразил уверенность, что "Нацдвижение", которое планирует в воскресенье провести акцию в центре Тбилиси, не сможет собрать много людей."Соберут они их на день, два, даже палатки могут установить, но люди понимают, что такое развитие губительно для Грузии", - сказал Арешидзе.Отвечая на вопрос, стоит ли ждать назначения досрочных парламентских выборов, как того требует оппозиция, эксперт сказал, что это ничего не изменит."Лично я против досрочных выборов. Они ничего не изменят. Если бы был шанс того, что они что-то изменят, тогда да. Но люди понимают, что досрочными выборами политическую картину не изменить. Будем ждать выборов 2024 года", - отметил Арешидзе."Другого выбора нет" - грузинская оппозиция готовится к новой волне протеста>>Возвращаясь к Саакашвили, эксперт назвал заключенного экс-президента головной болью как властей, так и оппозиции,"Я думаю, что конечно прекратит (голодовку - ред.). Не исключаю, что уже ищут другие возможные пути развития. Думаю, что в ближайшее время Саакашвили будет экстрадирован на Украину. Саакашвили - это головная боль не только для "Грузинской мечты", но и для оппозиции", - сказал Арешидзе.Эксперт также поделился мнением о перспективах экс-премьера Грузии Георгия Гахария, который в начале года покинул свой пост и "Грузинскую мечту" и создал свою партию. Партия Гахария показала неплохие результаты по итогам первого же тура голосования, набрав около 8%. Созданная несколько месяцев назад партия сумела получить депутатские места в сакребуло (совещательные органы) почти во всех муниципалитетах."Думаю, что выше головы он не прыгнет. У партии Гахария нет таких ресурсов. Пришло время для новых политиков, которые обязательно появятся до предстоящих выборов. Это будут те политики, которые до сегодняшнего дня были не очень активны на политической арене", - отметил Арешидзе.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211031/bdipch-vybory-v-gruzii-v-tselom-byli-khorosho-organizovany-261662694.html

https://sputnik-georgia.ru/20211031/prekratit-li-saakashvili-golodovku-zaschita-poka-ne-znaet---advokat-261663675.html

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