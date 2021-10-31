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Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений
Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений
Информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение, заявила министр 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T23:26+0400
2021-10-31T23:26+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
екатерина тикарадзе
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.По ее словам, информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение.Министр считает, что такие слухи распространяются целенаправленно.Тикарадзе также отметила, что рост случаев наблюдается в тех регионах, где фиксируется низкая вакцинация населения - Имерети и Кахети.Информация о том, что дополнительные ограничения будут введены в Грузии с 4 ноября, среди которых остановка муниципального транспорта в Тбилиси , появилась в социальных сетях накануне и активно обсуждается пользователями.Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят, о начавшейся пятой.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.мИз-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений

23:26 31.10.2021
© photo : press-service of the Parliament of GeorgiaЕкатерина Тикарадзе
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo : press-service of the Parliament of Georgia
Информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение, заявила министр
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение.
"На данный момент средняя ежедневная заболеваемость составляет около четырех тысяч, и нет никаких тенденций к быстрому росту. Минздрав призывает население соблюдать установленные правила и пройти вакцинацию. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается", - заявила Тикарадзе журналистам.
Министр считает, что такие слухи распространяются целенаправленно.
Тикарадзе также отметила, что рост случаев наблюдается в тех регионах, где фиксируется низкая вакцинация населения - Имерети и Кахети.
Информация о том, что дополнительные ограничения будут введены в Грузии с 4 ноября, среди которых остановка муниципального транспорта в Тбилиси , появилась в социальных сетях накануне и активно обсуждается пользователями.
Эпидемия коронавируса - жители в автобусе в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Пятая волна
В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
19:03
Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят, о начавшейся пятой.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.мИз-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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