https://sputnik-georgia.ru/20211031/glava-minzdrava-gruzii-oprovergla-informatsiyu-o-vvedenii-novykh-ogranicheniy-261672545.html

Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений

Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений

Информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение, заявила министр 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T23:26+0400

2021-10-31T23:26+0400

2021-10-31T23:26+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

екатерина тикарадзе

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Необходимость введения дополнительных ограничений на данном этапе не рассматривается, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.По ее словам, информация о введении на данном этапе дополнительных ограничений является ложью и вводит население в заблуждение.Министр считает, что такие слухи распространяются целенаправленно.Тикарадзе также отметила, что рост случаев наблюдается в тех регионах, где фиксируется низкая вакцинация населения - Имерети и Кахети.Информация о том, что дополнительные ограничения будут введены в Грузии с 4 ноября, среди которых остановка муниципального транспорта в Тбилиси , появилась в социальных сетях накануне и активно обсуждается пользователями.Грузинские эпидемиологи и представители Минздрава делают противоречивые заявления о том, какую волну коронавируса переживает страна, Часть из них утверждает, что в стране все еще продолжается четвертая волна пандемии, другие говорят, о начавшейся пятой.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования, из них 3 382 за минувшие стуки. С начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.мИз-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, екатерина тикарадзе, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса