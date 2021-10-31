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В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта
Никакого решения о приостановке муниципального транспорта в Тбилиси принято не было, заявили в мэрии 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Никто не собирается останавливать работу общественного транспорта в Тбилиси с 4 ноября, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии Тбилиси.Как заявили в мэрии, непонятно, кто и с какой целью распространяет ложную информацию и вводит тбилисцев в заблуждение."Такое решение должен принять Координационный совет. Речь об этом пока не шла, и заседания не было. Непонятно, кто и зачем распускает эти слухи", - сказали в пресс-службе.Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения &gt;&gt;Представитель мэрии также опроверг информацию, что сотрудники муниципальных учреждений заранее были предупреждены о переходе на дистанционную работу и остановку транспорта.Информация о том, что муниципальный транспорт в Тбилиси остановит работу с предстоящей недели, появилась в социальных сетях накануне и активно обсуждается пользователями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, мэрия тбилиси, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

В мэрии Тбилиси опровергли слухи об остановке общественного транспорта

19:03 31.10.2021 (обновлено: 19:42 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - жители в автобусе в масках
Эпидемия коронавируса - жители в автобусе в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Никакого решения о приостановке муниципального транспорта в Тбилиси принято не было, заявили в мэрии
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Никто не собирается останавливать работу общественного транспорта в Тбилиси с 4 ноября, заявили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Как заявили в мэрии, непонятно, кто и с какой целью распространяет ложную информацию и вводит тбилисцев в заблуждение.
"Такое решение должен принять Координационный совет. Речь об этом пока не шла, и заседания не было. Непонятно, кто и зачем распускает эти слухи", - сказали в пресс-службе.
Премьер-министр Грузии: локдаун – это не выход из положения >>
Представитель мэрии также опроверг информацию, что сотрудники муниципальных учреждений заранее были предупреждены о переходе на дистанционную работу и остановку транспорта.
Информация о том, что муниципальный транспорт в Тбилиси остановит работу с предстоящей недели, появилась в социальных сетях накануне и активно обсуждается пользователями.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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