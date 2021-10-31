https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskaya-mechta-vedet-peregovory-po-formirovaniyu-bolshinstva-v-ryade-sakrebulo-261666429.html
"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
Правящая партия не смогла получить большинство в совещательных органах в ряде городов: Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху, Батуми и Сенаки 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T17:06+0400
2021-10-31T17:06+0400
2021-10-31T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет переговоры для формирования большинства в отдельных сакребуло (местных совещательных органов), заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе.По предварительным подсчетам ЦИК Грузии, правящая партия не смогла получить большинство в совещательных органах в ряде городов: Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху, Батуми и Сенаки.С кем ведутся переговоры председатель правящей партии не уточнял. Однако по данным ЦИК у "Грузинской мечты" для переговоров по формированию большинства есть два пути – или договариваться с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария, или со своими главными конкурентами из оппозиционной партии "Единое национальное движение".БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы >>Выборы в органы местной власти прошли 2 октября, второй тур в отдельных городах и районах состоялся 30 октября. Окончательные итоги выборов станут известны до 13 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, партия "единая россия", местные выборы
"Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло
Правящая партия не смогла получить большинство в совещательных органах в ряде городов: Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху, Батуми и Сенаки
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ведет переговоры для формирования большинства в отдельных сакребуло (местных совещательных органов), заявил лидер партии Ираклий Кобахидзе.
По предварительным подсчетам ЦИК Грузии, правящая партия не смогла получить большинство в совещательных органах в ряде городов: Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцху, Батуми и Сенаки.
"У нашей партии большинство почти во всех муниципальных сакребуло, в некоторых сакребуло у "Грузинской мечты" не большинства и она сформирует большинство на основании переговоров. По этому вопросу уже идет работы" - сказал Кобахидзе.
С кем ведутся переговоры председатель правящей партии не уточнял. Однако по данным ЦИК у "Грузинской мечты" для переговоров по формированию большинства есть два пути – или договариваться с партией экс-премьера Грузии Георгия Гахария, или со своими главными конкурентами из оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Выборы в органы местной власти прошли 2 октября, второй тур в отдельных городах и районах состоялся 30 октября. Окончательные итоги выборов станут известны до 13 ноября.
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