https://sputnik-georgia.ru/20211031/bdipch-vybory-v-gruzii-v-tselom-byli-khorosho-organizovany-261662694.html

БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы

БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека указало на плюсы и недостатки прошедших в Грузии выборов 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T14:40+0400

2021-10-31T14:40+0400

2021-10-31T15:24+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) дало первую оценку второму туру выборов в местные органы власти Грузии. В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По его словам, несмотря на то, что у кандидатов в мэры и депутаты сакребуло в целом была возможность беспрепятственно проводить свои предвыборные кампании, все же поступали жалобы. "Предвыборная кампания была конкурентной и охватывала всю страну, она перекрыла локальные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободно проводить кампанию, но были жалобы о запугивании и оказании давления", - отметил Джонсон.Он также заявил о преимуществе, которое было у правящей партии. "Острое неравенство в плане ресурсов и недолжное преимущество с точки зрения нахождения во власти сыграли дополнительную роль в пользу правящей партии, и перетянули весы на их сторону", - сказал Джонсон.Не оставил руководитель миссии без внимания и то, как освещали предвыборную кампанию телекомпании. Руководитель миссии БДИПЧ также заострил внимание на инцидентах у некоторых избирательных участков. МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами>>"День выборов в целом был спокойным и хорошо администрирован. Имели место несколько противостояний между сторонниками партий за пределами избирательных участков", - сказал Джонсон. При этом он положительно оценил процедуру подсчета голосов после закрытия избирательных участков. "Процесс голосования и подсчета были в целом оценены положительно, хотя имели место быть некоторые процедурные вопросы, особенно во время подсчета голосов", - сказал Джонсон.Он также выразил обеспокоенность из-за попыток неких "групп лиц" повлиять на избирателей у избирательных участков. "Вызывает обеспокоенность то, что представители наблюдательных организаций часто действовали в роли партийных сторонников и иногда даже вмешивались в процесс, а также то, что группы лиц пытались оказать влияние на избирателей за пределами некоторых участков", - заявил Джонсон."Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси>>Руководитель миссии БДИПЧ также оценил избирательное законодательство в Грузии. "В целом законодательно дает адекватные основания для проведения демократичных выборов, если произойдет его полноценное выполнение, но при этом оно излишне сложное и содержит некоторые несоответствия", - подчеркнул Джонсон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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