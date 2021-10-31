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БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека указало на плюсы и недостатки прошедших в Грузии выборов 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:40+0400
2021-10-31T14:40+0400
2021-10-31T15:24+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) дало первую оценку второму туру выборов в местные органы власти Грузии. В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По его словам, несмотря на то, что у кандидатов в мэры и депутаты сакребуло в целом была возможность беспрепятственно проводить свои предвыборные кампании, все же поступали жалобы. "Предвыборная кампания была конкурентной и охватывала всю страну, она перекрыла локальные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободно проводить кампанию, но были жалобы о запугивании и оказании давления", - отметил Джонсон.Он также заявил о преимуществе, которое было у правящей партии. "Острое неравенство в плане ресурсов и недолжное преимущество с точки зрения нахождения во власти сыграли дополнительную роль в пользу правящей партии, и перетянули весы на их сторону", - сказал Джонсон.Не оставил руководитель миссии без внимания и то, как освещали предвыборную кампанию телекомпании. Руководитель миссии БДИПЧ также заострил внимание на инцидентах у некоторых избирательных участков. МВД Грузии возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами>>"День выборов в целом был спокойным и хорошо администрирован. Имели место несколько противостояний между сторонниками партий за пределами избирательных участков", - сказал Джонсон. При этом он положительно оценил процедуру подсчета голосов после закрытия избирательных участков. "Процесс голосования и подсчета были в целом оценены положительно, хотя имели место быть некоторые процедурные вопросы, особенно во время подсчета голосов", - сказал Джонсон.Он также выразил обеспокоенность из-за попыток неких "групп лиц" повлиять на избирателей у избирательных участков. "Вызывает обеспокоенность то, что представители наблюдательных организаций часто действовали в роли партийных сторонников и иногда даже вмешивались в процесс, а также то, что группы лиц пытались оказать влияние на избирателей за пределами некоторых участков", - заявил Джонсон."Нацдвижение" объявит о планах на акции в центре Тбилиси>>Руководитель миссии БДИПЧ также оценил избирательное законодательство в Грузии. "В целом законодательно дает адекватные основания для проведения демократичных выборов, если произойдет его полноценное выполнение, но при этом оно излишне сложное и содержит некоторые несоответствия", - подчеркнул Джонсон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы
БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы
14:40 31.10.2021 (обновлено: 15:24 31.10.2021)
Дополняется
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека указало на плюсы и недостатки прошедших в Грузии выборов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) дало первую оценку второму туру выборов в местные органы власти Грузии.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
"Второй раунд в целом был хорошо администрирован, но продолжающаяся поляризация и негативная риторика негативно повлияли на процесс", - заявил руководитель миссии БДИПЧ Альберт Джонсон на пресс-конференции.
По его словам, несмотря на то, что у кандидатов в мэры и депутаты сакребуло в целом была возможность беспрепятственно проводить свои предвыборные кампании, все же поступали жалобы.
"Предвыборная кампания была конкурентной и охватывала всю страну, она перекрыла локальные вопросы. В целом у кандидатов была возможность свободно проводить кампанию, но были жалобы о запугивании и оказании давления", - отметил Джонсон.
Он также заявил о преимуществе, которое было у правящей партии.
"Острое неравенство в плане ресурсов и недолжное преимущество с точки зрения нахождения во власти сыграли дополнительную роль в пользу правящей партии, и перетянули весы на их сторону", - сказал Джонсон.
Не оставил руководитель миссии без внимания и то, как освещали предвыборную кампанию телекомпании.
"Частные телеканалы продолжали проявлять явную предвзятость и высокую поляризацию, что ограничивало возможность избирателей делать информированный выбор", - подчеркнул Джонсон.
Руководитель миссии БДИПЧ также заострил внимание на инцидентах у некоторых избирательных участков.
"День выборов в целом был спокойным и хорошо администрирован. Имели место несколько противостояний между сторонниками партий за пределами избирательных участков", - сказал Джонсон.
При этом он положительно оценил процедуру подсчета голосов после закрытия избирательных участков.
"Процесс голосования и подсчета были в целом оценены положительно, хотя имели место быть некоторые процедурные вопросы, особенно во время подсчета голосов", - сказал Джонсон.
Он также выразил обеспокоенность из-за попыток неких "групп лиц" повлиять на избирателей у избирательных участков.
"Вызывает обеспокоенность то, что представители наблюдательных организаций часто действовали в роли партийных сторонников и иногда даже вмешивались в процесс, а также то, что группы лиц пытались оказать влияние на избирателей за пределами некоторых участков", - заявил Джонсон.
Руководитель миссии БДИПЧ также оценил избирательное законодательство в Грузии.
"В целом законодательно дает адекватные основания для проведения демократичных выборов, если произойдет его полноценное выполнение, но при этом оно излишне сложное и содержит некоторые несоответствия", - подчеркнул Джонсон.
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