https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskaya-mechta-vs-oppozitsiya-kak-raspredelilis-sily-v-sakrebulo-krupnykh-gorodov-261668421.html

"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов

"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов

В одном из пяти крупных городов Грузии совещательный орган будет в руках оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T19:34+0400

2021-10-31T19:34+0400

2021-10-31T19:45+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В самоуправляемых городах правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" добилась полной победы лишь на выборах мэров, с депутатами сакребуло (совещательный орган) ей не так повезло.Во втором по величине городе страны - Батуми, по итогам прошедших в два тура выборов в местные органы власти большинство депутатских кресел досталось оппозиции. "Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло>>Как сработаются мэр, представляющий правящую партию, и оппозиционное сакребуло, пока сложно сказать. В правящей партии уже заявили, что ведут переговоры с оппозицией по этому вопросу. В минувшую субботу граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло.Местные власти избираются в Грузии на четыре года.Расклад сил в сакребуло пяти самоуправляемых городов:ТбилисиНаселение - 1,2 миллиона человекБатумиНаселение - 172,1 тысячи человекКутаисиНаселение 134,4 тысячи человекРуставиНаселение 130,1 тысячи человекПотиНаселение 45,5 тысячи человек

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новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы