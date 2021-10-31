https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskaya-mechta-vs-oppozitsiya-kak-raspredelilis-sily-v-sakrebulo-krupnykh-gorodov-261668421.html
"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
В одном из пяти крупных городов Грузии совещательный орган будет в руках оппозиции 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T19:34+0400
2021-10-31T19:34+0400
2021-10-31T19:45+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/69/247286984_0:80:1152:728_1920x0_80_0_0_babe0bb5538eb76158cdee036234ccce.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В самоуправляемых городах правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" добилась полной победы лишь на выборах мэров, с депутатами сакребуло (совещательный орган) ей не так повезло.Во втором по величине городе страны - Батуми, по итогам прошедших в два тура выборов в местные органы власти большинство депутатских кресел досталось оппозиции. "Грузинская мечта" ведет переговоры по формированию большинства в ряде сакребуло>>Как сработаются мэр, представляющий правящую партию, и оппозиционное сакребуло, пока сложно сказать. В правящей партии уже заявили, что ведут переговоры с оппозицией по этому вопросу. В минувшую субботу граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло.Местные власти избираются в Грузии на четыре года.Расклад сил в сакребуло пяти самоуправляемых городов:ТбилисиНаселение - 1,2 миллиона человекБатумиНаселение - 172,1 тысячи человекКутаисиНаселение 134,4 тысячи человекРуставиНаселение 130,1 тысячи человекПотиНаселение 45,5 тысячи человек
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/69/247286984_38:0:1114:807_1920x0_80_0_0_4bc699a5b2e5829a91b6de52906d84c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, местные выборы
"Грузинская мечта" vs оппозиция: как распределились силы в сакребуло крупных городов
19:34 31.10.2021 (обновлено: 19:45 31.10.2021)
В одном из пяти крупных городов Грузии совещательный орган будет в руках оппозиции
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В самоуправляемых городах правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" добилась полной победы лишь на выборах мэров, с депутатами сакребуло (совещательный орган) ей не так повезло.
Во втором по величине городе страны - Батуми, по итогам прошедших в два тура выборов в местные органы власти большинство депутатских кресел досталось оппозиции.
Как сработаются мэр, представляющий правящую партию, и оппозиционное сакребуло, пока сложно сказать. В правящей партии уже заявили, что ведут переговоры с оппозицией по этому вопросу.
В минувшую субботу граждане Грузии избирали мэров 20 городов и районов, где в первом туре ни один из кандидатов не смог набрать более половины голосов избирателей. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов сакребуло.
Местные власти избираются в Грузии на четыре года.
Расклад сил в сакребуло пяти самоуправляемых городов:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 29 депутатов
"Единое национальное движение" - 13 депутатов
"Для Грузии" - 4 депутата
"Лело для Грузии" - 2 депутата
"Гирчи – больше свободы" - 1 депутат
Население - 1,2 миллиона человек
"Единое национальное движение" - 16 депутатов
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 15 депутатов
"Для Грузии" - 3 депутата
"Лело для Грузии" - 1 депутат
Население - 172,1 тысячи человек
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 19 депутатов
"Единое национальное движение" - 14 депутатов
"Для Грузии" - 2 депутата
Население 134,4 тысячи человек
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 16 депутатов
"Единое национальное движение" - 16 депутатов
"Для Грузии" - 3 депутата
Население 130,1 тысячи человек
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" - 21 депутатов
"Единое национальное движение" - 10 депутатов
"Для Грузии" - 4 депутата
Население 45,5 тысячи человек