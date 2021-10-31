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Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"
Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"
Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T14:34+0400
2021-10-31T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), узнал имя своего первого соперника на турнире из серии "Мастерс", который стартует в Париже 1 ноября.В первом круге Басилашвили сыграет c французом Адриано Маннарино (50). Встреча начнется в 14:00 по тбилисскому времени.Между собой соперники пересекались лишь однажды. На турнире в Софии в 2017 году Басилашвили победил в двух сетах (7:6, 7:6).Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.Текущий сезон Басилашвили начал на 40 месте в рейтинге АТР. Однако победа на двух турнирах из серии АТР-250 в Дохе и Мюнхене, а также финал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, позволили грузину значительно улучшить свои позиции в списке сильнейших теннисистов мира.Общее количество призовых, заработанных Басилашвили в текущем сезоне, составляет почти один миллион 600 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruzinskiy-tennisist-zavershil-svoe-vystuplenie-na-turnire-v-vene-261555222.html
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, теннис

Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"

14:34 31.10.2021 (обновлено: 14:52 31.10.2021)
© AFP / MATTHEW STOCKMANНиколоз Басилашвили
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© AFP / MATTHEW STOCKMAN
Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев
ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), узнал имя своего первого соперника на турнире из серии "Мастерс", который стартует в Париже 1 ноября.
В первом круге Басилашвили сыграет c французом Адриано Маннарино (50). Встреча начнется в 14:00 по тбилисскому времени.
Между собой соперники пересекались лишь однажды. На турнире в Софии в 2017 году Басилашвили победил в двух сетах (7:6, 7:6).
Николоз Басилашвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.10.2021
Грузинский теннисист завершил свое выступление на турнире в Вене
28 октября, 10:07
Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.
Текущий сезон Басилашвили начал на 40 месте в рейтинге АТР. Однако победа на двух турнирах из серии АТР-250 в Дохе и Мюнхене, а также финал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, позволили грузину значительно улучшить свои позиции в списке сильнейших теннисистов мира.
Общее количество призовых, заработанных Басилашвили в текущем сезоне, составляет почти один миллион 600 тысяч долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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