https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskiy-tennisist-uznal-imya-pervogo-sopernika-na-parizhskom-masterse-261662555.html

Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"

Грузинский теннисист узнал имя первого соперника на парижском "Мастерс"

Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T14:34+0400

2021-10-31T14:34+0400

2021-10-31T14:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Сильнейший теннисист Грузии Николоз Басилашвили (22 номер в рейтинге АТР), узнал имя своего первого соперника на турнире из серии "Мастерс", который стартует в Париже 1 ноября.В первом круге Басилашвили сыграет c французом Адриано Маннарино (50). Встреча начнется в 14:00 по тбилисскому времени.Между собой соперники пересекались лишь однажды. На турнире в Софии в 2017 году Басилашвили победил в двух сетах (7:6, 7:6).Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет почти три миллиона 100 тысяч евро, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.Текущий сезон Басилашвили начал на 40 месте в рейтинге АТР. Однако победа на двух турнирах из серии АТР-250 в Дохе и Мюнхене, а также финал "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, позволили грузину значительно улучшить свои позиции в списке сильнейших теннисистов мира.Общее количество призовых, заработанных Басилашвили в текущем сезоне, составляет почти один миллион 600 тысяч долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211028/gruzinskiy-tennisist-zavershil-svoe-vystuplenie-na-turnire-v-vene-261555222.html

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