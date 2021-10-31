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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной
Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной
В клиниках Грузии к этому времени 1 593 тяжелых ковид-пациентов, 336 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T11:28+0400
2021-10-31T11:28+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 193 теста на коронавирус: 16 784 – на антиген, 19 409 – ПЦР-тестов, и выявлено 3 382 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования.Каждая десятая школа в Грузии перешла на дистанционку – данные Минобразования&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 389 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.Из 4 610 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 287. Ситуация по регионам такова: Аджария – 141, Имерети – 664, Квемо Картли – 292, Шида Картли – 219, Гурия – 65, Самегрело - Земо Сванети – 197, Кахети – 352, Мцхета-Мтианети – 76, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.На данный момент в Грузии 48 658 активных случаев, из них 6 468 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 593 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 093 пациента находятся в ковид-гостиницах. 41 097 инфицированных проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остается 43 человека, в самоизоляции – 33 524.Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 30 октября составляет 9,34%, за две недели – 8,91%, за семь дней – 8,68%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной

11:28 31.10.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ)
Аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
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В клиниках Грузии к этому времени 1 593 тяжелых ковид-пациентов, 336 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 36 193 теста на коронавирус: 16 784 – на антиген, 19 409 – ПЦР-тестов, и выявлено 3 382 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 719 247 случаев инфицирования.
Каждая десятая школа в Грузии перешла на дистанционку – данные Минобразования>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 389 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 660 518 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки скончались 42 пациента, а с начала пандемии – 10 045.
Из 4 610 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 287. Ситуация по регионам такова: Аджария – 141, Имерети – 664, Квемо Картли – 292, Шида Картли – 219, Гурия – 65, Самегрело - Земо Сванети – 197, Кахети – 352, Мцхета-Мтианети – 76, Самцхе-Джавахети – 69, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
На данный момент в Грузии 48 658 активных случаев, из них 6 468 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 593 пациентов тяжелое, из них 336 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 093 пациента находятся в ковид-гостиницах. 41 097 инфицированных проходят курс лечения на дому.
В карантинных пространствах остается 43 человека, в самоизоляции – 33 524.
Показатель доли инфицированных в общем числе протестированных по данным на 30 октября составляет 9,34%, за две недели – 8,91%, за семь дней – 8,68%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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