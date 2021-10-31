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Местные выборы в Грузии 2021
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Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"
Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха по... 31.10.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха по итогам подсчета почти половины бюллетеней. В данный момент у Харчилава 51,52% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,48%, сообщил Центризбирком. На данный момент Цаленджиха единственный район, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты". Цаленджихский муниципалитет — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Самегрело-Верхняя Сванетия. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек. В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
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грузия, единое нацдвижение, местные выборы

Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"

01:02 31.10.2021 (обновлено: 01:05 31.10.2021)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanАкция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку ЕНД
Акция протеста оппозиции на батумском бульваре 23 октября и в поддержку ЕНД - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Харчилава лидирует во втором туре выборов мэра Цаленджиха по итогам подсчета почти половины бюллетеней.
В данный момент у Харчилава 51,52% голосов, а у кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Гулордава - 48,48%, сообщил Центризбирком.
На данный момент Цаленджиха единственный район, где лидирует представитель "Нацдвижения". В остальных 19 городах перевес на стороне кандидатов от "Грузинской мечты".
Цаленджихский муниципалитет — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Самегрело-Верхняя Сванетия. Находится на северо-западе Грузии, население - до 25 тысяч человек.
В Грузии в субботу прошел второй тур муниципальных выборов. Избирались мэры 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
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