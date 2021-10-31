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Тарасов и Костенко отметили пополнение в семье и раскрыли имя сына
Тарасов и Костенко отметили пополнение в семье и раскрыли имя сына
Футболист и фотомодель стали родителями в третий раз и рассказали о том, что чувствуют в этот период 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T10:22+0400
2021-10-31T10:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
семья
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российский футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко снова стали родителями – счастливой новостью семья поделилась в Instagram.У модели и спортсмена уже подрастают две дочери – Ева и Милана, а теперь на свет появился сын. Об этом счастливые родители рассказали в своих микроблогах Инстаграм, а также раскрыли имя новорожденного.Костенко и Тарасов отметили рождение сына. Мальчика назвали Алексеем – в честь дедушки по отцовской линии.После того, как роды завершились, звезда футбола опубликовал пост, в котором обратился к жене и поблагодарил ее за детей."Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т. д. И это за три года", – отметил Тарасов и добавил, что любит модель.Костенко растрогалась от слов возлюбленного и призналась, что "снова плачет". Незадолго до родов в семье произошла ссора, из-за которого фанаты заподозрили, что пара находится на грани расставания.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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семья, российский шоу-бизнес

Тарасов и Костенко отметили пополнение в семье и раскрыли имя сына

10:22 31.10.2021
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Дмитрий Тарасов. Финал конкурса "Мисс Россия-2018"
 Дмитрий Тарасов. Финал конкурса Мисс Россия-2018 - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Футболист и фотомодель стали родителями в третий раз и рассказали о том, что чувствуют в этот период
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российский футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко снова стали родителями – счастливой новостью семья поделилась в Instagram.
У модели и спортсмена уже подрастают две дочери – Ева и Милана, а теперь на свет появился сын. Об этом счастливые родители рассказали в своих микроблогах Инстаграм, а также раскрыли имя новорожденного.
Костенко и Тарасов отметили рождение сына. Мальчика назвали Алексеем – в честь дедушки по отцовской линии.
После того, как роды завершились, звезда футбола опубликовал пост, в котором обратился к жене и поблагодарил ее за детей.
"Мы прошли с тобой гормоны, послеродовую депрессию и т. д. И это за три года", – отметил Тарасов и добавил, что любит модель.
Костенко растрогалась от слов возлюбленного и призналась, что "снова плачет". Незадолго до родов в семье произошла ссора, из-за которого фанаты заподозрили, что пара находится на грани расставания.
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