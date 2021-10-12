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"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнение
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© AP Photo / Tony AvelarБритни Спирс
© AP Photo / Tony Avelar
Любимый жених поп-певицы преподнес ей приятный и неожиданный подарок. Но не все поклонники поняли это
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В семье американской поп-певицы Бритни Спирс случилось пополнение - в Сети обсуждают новую публикацию в Инстаграм жениха звезды.
Бритни освободилась от опеки своего отца и приступила к планированию будущего. Звезда согласилась выйти замуж за бойфренда-тренера Сэма Асгари и захотела родить ребенка. Но перед этим ей придется потренироваться на своих питомцах. Жених Спирс подарил своей звездной возлюбленной собаку - пополнение в семье звезды случилось совсем недавно.
Щенок добермана стал приятной неожиданностью для Бритни. По словам ее возлюбленного, собака должна будет не только бесконечно любить хозяйку, но и защищать ее от "каждого подонка, который придет с плохими намерениями".
Не все подписчики поняли мотивы Асгари. Некоторые фанаты побоялись, что собака может, наоборот, навредить поп-звезде, ведь доберманы - не самые дружелюбные существа и нужно время, чтобы выдрессировать такого пса.
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