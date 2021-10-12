https://sputnik-georgia.ru/20211012/budet-zaschischat-ot-podonkov-v-seme-britni-spirs-sluchilos-popolnenie-260445019.html

"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнение

"Будет защищать от подонков": в семье Бритни Спирс случилось пополнение

Любимый жених поп-певицы преподнес ей приятный и неожиданный подарок. Но не все поклонники поняли это 12.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-12T08:08+0400

2021-10-12T08:08+0400

2021-10-12T08:08+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. В семье американской поп-певицы Бритни Спирс случилось пополнение - в Сети обсуждают новую публикацию в Инстаграм жениха звезды. Бритни освободилась от опеки своего отца и приступила к планированию будущего. Звезда согласилась выйти замуж за бойфренда-тренера Сэма Асгари и захотела родить ребенка. Но перед этим ей придется потренироваться на своих питомцах. Жених Спирс подарил своей звездной возлюбленной собаку - пополнение в семье звезды случилось совсем недавно. Щенок добермана стал приятной неожиданностью для Бритни. По словам ее возлюбленного, собака должна будет не только бесконечно любить хозяйку, но и защищать ее от "каждого подонка, который придет с плохими намерениями". Не все подписчики поняли мотивы Асгари. Некоторые фанаты побоялись, что собака может, наоборот, навредить поп-звезде, ведь доберманы - не самые дружелюбные существа и нужно время, чтобы выдрессировать такого пса.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бритни спирс, зарубежные звезды