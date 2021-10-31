https://sputnik-georgia.ru/20211031/ugulava-proigral-vybory-mera-v-poti-chto-dalshe--261651017.html

Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше

Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше

Угулава уже заявил, что не признает итоги выборов и собирается обжаловать результаты 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T02:10+0400

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2021-10-31T02:10+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

единое нацдвижение

поти

гиги угулава

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии завершил предварительный подсчет бюллетеней на выборах мэра Поти: во втором туре с большим отрывам их выиграл кандидат "Грузинской мечты" Бека Вачаразде. Вачарадзе набрал 57,35% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава – 42,65%. Большой разрыв в процентах в голосах избирателей составил всего 2,9 тысячи человек. Угулава заявил, что не признает итоги выборов. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, и мэром и большинством в сакребуло (местного совещательного органа) у города Поти, где проживает 41,5 тысяч человек, будут представители "Грузинской мечты".От оппозиции в сакребуло Поти, состоящем из 35 депутатов, будет десять представителей "Нацдвижения" и четыре представителя партии "Для Грузии".

https://sputnik-georgia.ru/20211031/boy-idet-za-kazhdyy-golos---zayavlenie-gruzinskoy-oppozitsii-posle-vtorogo-tura-vyborov--261650518.html

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грузия, единое нацдвижение, поти, гиги угулава, местные выборы