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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211031/ugulava-proigral-vybory-mera-v-poti-chto-dalshe--261651017.html
Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше
Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше
Угулава уже заявил, что не признает итоги выборов и собирается обжаловать результаты 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T02:10+0400
2021-10-31T02:10+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
поти
гиги угулава
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии завершил предварительный подсчет бюллетеней на выборах мэра Поти: во втором туре с большим отрывам их выиграл кандидат "Грузинской мечты" Бека Вачаразде. Вачарадзе набрал 57,35% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава – 42,65%. Большой разрыв в процентах в голосах избирателей составил всего 2,9 тысячи человек. Угулава заявил, что не признает итоги выборов. Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, и мэром и большинством в сакребуло (местного совещательного органа) у города Поти, где проживает 41,5 тысяч человек, будут представители "Грузинской мечты".От оппозиции в сакребуло Поти, состоящем из 35 депутатов, будет десять представителей "Нацдвижения" и четыре представителя партии "Для Грузии".
https://sputnik-georgia.ru/20211031/boy-idet-za-kazhdyy-golos---zayavlenie-gruzinskoy-oppozitsii-posle-vtorogo-tura-vyborov--261650518.html
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грузия, единое нацдвижение, поти, гиги угулава, местные выборы

Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше

02:10 31.10.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliГиги Угулава. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года
Гиги Угулава. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Угулава уже заявил, что не признает итоги выборов и собирается обжаловать результаты
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Центризбирком Грузии завершил предварительный подсчет бюллетеней на выборах мэра Поти: во втором туре с большим отрывам их выиграл кандидат "Грузинской мечты" Бека Вачаразде.
Вачарадзе набрал 57,35% голосов.
Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава – 42,65%.
Большой разрыв в процентах в голосах избирателей составил всего 2,9 тысячи человек.
Угулава заявил, что не признает итоги выборов.

"Я не признаю результаты, которые опубликует ЦИК. Безусловно мы обжалуем результаты, хотя это не имеет смысла, так как решение принимает суд, который контролируется властями, и это будет движение по кругу", - сказал Угулава журналистам.

Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, и мэром и большинством в сакребуло (местного совещательного органа) у города Поти, где проживает 41,5 тысяч человек, будут представители "Грузинской мечты".
От оппозиции в сакребуло Поти, состоящем из 35 депутатов, будет десять представителей "Нацдвижения" и четыре представителя партии "Для Грузии".
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