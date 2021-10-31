https://sputnik-georgia.ru/20211031/v-kutaisi-razbili-mashinu-chlena-partii-eks-premera-gakhariya-261660377.html

В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария

В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария

Член партии и кутаисского сакребуло Элеонора Арчая связывает происшедшее с политикой 31.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Неизвестные в Кутаиси разбили стекла автомобиля первого номера списка партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и члена кутаисского сакребуло (горсовет) Элеоноры Арчая, сообщают грузинские СМИ.Как заявила Арчая, это произошло тогда, когда сама она была в церкви на службе.В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении">>Она связывает произошедшее со своей политической деятельность. Об этом, по словам депутата сакребуло, свидетельствует и то, что из машины не пропали личные вещи."Я была в церкви минут сорок. Когда вышла, увидела, что на машине разбиты стекла. Они (злоумышленники) не забрали ни сумку, ни телефон. Это не могло произойти случайно", - сказала Арчая.По словам политика, на нее стали оказывать давление после того, как она присоединился к команде Гахария и покинула ряды правящей партии. Под угрозой оказался и ее бизнес, отметила Арчая.По информации СМИ, на место инцидента прибыла полиция. Информация о задержании злоумышленников не распространяется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, происшествия, новости, грузия, кутаиси, партия "за единую грузию"