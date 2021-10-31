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В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария
В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария
Член партии и кутаисского сакребуло Элеонора Арчая связывает происшедшее с политикой 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T12:48+0400
2021-10-31T12:48+0400
2021-10-31T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Неизвестные в Кутаиси разбили стекла автомобиля первого номера списка партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и члена кутаисского сакребуло (горсовет) Элеоноры Арчая, сообщают грузинские СМИ.Как заявила Арчая, это произошло тогда, когда сама она была в церкви на службе.В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении">>Она связывает произошедшее со своей политической деятельность. Об этом, по словам депутата сакребуло, свидетельствует и то, что из машины не пропали личные вещи."Я была в церкви минут сорок. Когда вышла, увидела, что на машине разбиты стекла. Они (злоумышленники) не забрали ни сумку, ни телефон. Это не могло произойти случайно", - сказала Арчая.По словам политика, на нее стали оказывать давление после того, как она присоединился к команде Гахария и покинула ряды правящей партии. Под угрозой оказался и ее бизнес, отметила Арчая.По информации СМИ, на место инцидента прибыла полиция. Информация о задержании злоумышленников не распространяется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, происшествия, новости, грузия, кутаиси, партия "за единую грузию"
В Кутаиси разбили машину члена партии экс-премьера Гахария
12:48 31.10.2021 (обновлено: 13:01 31.10.2021)
Член партии и кутаисского сакребуло Элеонора Арчая связывает происшедшее с политикой
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Неизвестные в Кутаиси разбили стекла автомобиля первого номера списка партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" и члена кутаисского сакребуло (горсовет) Элеоноры Арчая, сообщают грузинские СМИ.
Как заявила Арчая, это произошло тогда, когда сама она была в церкви на службе.
Она связывает произошедшее со своей политической деятельность. Об этом, по словам депутата сакребуло, свидетельствует и то, что из машины не пропали личные вещи.
"Я была в церкви минут сорок. Когда вышла, увидела, что на машине разбиты стекла. Они (злоумышленники) не забрали ни сумку, ни телефон. Это не могло произойти случайно", - сказала Арчая.
По словам политика, на нее стали оказывать давление после того, как она присоединился к команде Гахария и покинула ряды правящей партии. Под угрозой оказался и ее бизнес, отметила Арчая.
По информации СМИ, на место инцидента прибыла полиция. Информация о задержании злоумышленников не распространяется.
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