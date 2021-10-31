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Местные выборы в Грузии 2021
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В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"
В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"
В правящей партии Грузии считают, что "Единое Нацдвижение" "не доживет" до следующих выборов 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T02:59+0400
2021-10-31T02:59+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Вопрос о возвращении к власти в Грузии "Единого Нацдвижения" окончательно снят с повестки дня, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя итоги второго тура местных выборов. По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур выборов мэров.Он отметил, что в следующий раз избиратели Грузии выйдут на выборы через через три года - в 2024 году предстоят парламентские выборы. "Я думаю, что "Нацдвижение" закончится раньше", - сказал председатель "Грузинской мечты".Читайте также:Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальшеНазван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров
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грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы

В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"

02:59 31.10.2021
© Sputnik / Vladimir UmikashviliИраклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В правящей партии Грузии считают, что "Единое Нацдвижение" "не доживет" до следующих выборов
ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Вопрос о возвращении к власти в Грузии "Единого Нацдвижения" окончательно снят с повестки дня, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя итоги второго тура местных выборов.
По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур выборов мэров.

"Сегодня наконец закончился разговор о "Нацдвижении", Саакашвили, Гварамия и так далее....И с завтрашнего дня мы начинаем говорить о том, что нужно сделать для нашей страны", - заявил Кобахидзе.

Он отметил, что в следующий раз избиратели Грузии выйдут на выборы через через три года - в 2024 году предстоят парламентские выборы.
"Я думаю, что "Нацдвижение" закончится раньше", - сказал председатель "Грузинской мечты".

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