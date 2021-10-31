https://sputnik-georgia.ru/20211031/v-gruzinskoy-mechte-zayavili-chto-ne-khotyat-bolshe-slyshat-o-natsdvizhenii--261651499.html

В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"

В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"

В правящей партии Грузии считают, что "Единое Нацдвижение" "не доживет" до следующих выборов 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T02:59+0400

2021-10-31T02:59+0400

2021-10-31T02:59+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Вопрос о возвращении к власти в Грузии "Единого Нацдвижения" окончательно снят с повестки дня, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе, комментируя итоги второго тура местных выборов. По данным Центризбиркома, кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу во всех крупных городах, начиная с Тбилиси, где в минувшую субботу проводился второй тур выборов мэров.Он отметил, что в следующий раз избиратели Грузии выйдут на выборы через через три года - в 2024 году предстоят парламентские выборы. "Я думаю, что "Нацдвижение" закончится раньше", - сказал председатель "Грузинской мечты".Читайте также:Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальшеНазван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"Грузинский "Мортал Комбат", или Решающая битва за кресла мэров

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грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, местные выборы