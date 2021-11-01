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Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека
Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека
Задержанные пытались сделать надписи "Свободу Мише" на здании мэрии города 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:10+0400
2021-11-01T15:10+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
акция
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех оппозиционных активистов на акции протеста в городе Кутаиси на западе страны, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.В понедельник у здания мэрии города собрались около десяти человек, которые хотели устроить перформанс в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.По сообщению пресс-службы, задержанные пытались сделать надписи "Свободу Мише" на здании мэрии города. Их арестовали за неповиновение требованиям полиции. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от одной до четырех тысяч лари (около 320 и 1200 долларов) или административное задержание на срок до 15 суток.Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211031/o-vyborakh-golodovke-saakashvili-i-perspektivakh-gakhariya---ekspert-otsenil-situatsiyu-v-gruzii-261665781.html
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новости, грузия, михаил саакашвили, акция, возвращение и арест саакашвили

Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека

15:10 01.11.2021
© Sputnik / Viktor KaminskyРуки в наручниках
Руки в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Задержанные пытались сделать надписи "Свободу Мише" на здании мэрии города
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех оппозиционных активистов на акции протеста в городе Кутаиси на западе страны, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе МВД Грузии.
В понедельник у здания мэрии города собрались около десяти человек, которые хотели устроить перформанс в поддержку задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
По сообщению пресс-службы, задержанные пытались сделать надписи "Свободу Мише" на здании мэрии города. Их арестовали за неповиновение требованиям полиции. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от одной до четырех тысяч лари (около 320 и 1200 долларов) или административное задержание на срок до 15 суток.
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Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Тбилиси после того, как он нелегально вернулся в Грузию. На родине экс-президент был заочно приговорен за должностные преступления, в заключении ему предстоит провести шесть лет. Еще несколько дел против него находятся в судопроизводстве.
Сам Саакашвили называет себя политзаключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме №12.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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