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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141
За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, вылечились 5 081 пациент, а с начала пандемии – 665 599 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 141. Скончались 44 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 721 388 случаев заражения.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений&gt;&gt;Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 081 человек, с начала пандемии - 665 599. Скончались 10 089.За сутки сделано 19 886 тестов, в том числе 12 025 на антиген и 7 861 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,77%, за последние 14 дней – 8,94%, за последние семь дней – 8,83%.К этому времени в Грузии сделано 1 978 857 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 402.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 575, в ковид-гостиницах – 1 091.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141

10:48 01.11.2021 (обновлено: 10:54 01.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на автобусной остановке в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, вылечились 5 081 пациент, а с начала пандемии – 665 599
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 141. Скончались 44 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 721 388 случаев заражения.
Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 081 человек, с начала пандемии - 665 599. Скончались 10 089.
За сутки сделано 19 886 тестов, в том числе 12 025 на антиген и 7 861 ПЦР-тест.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,77%, за последние 14 дней – 8,94%, за последние семь дней – 8,83%.
К этому времени в Грузии сделано 1 978 857 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 402.
В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 575, в ковид-гостиницах – 1 091.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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