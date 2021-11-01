https://sputnik-georgia.ru/20211101/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-141--261675523.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141

За последние 24 часа от коронавируса скончались 44 человека, вылечились 5 081 пациент, а с начала пандемии – 665 599 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T10:48+0400

2021-11-01T10:48+0400

2021-11-01T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 141. Скончались 44 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 721 388 случаев заражения.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 081 человек, с начала пандемии - 665 599. Скончались 10 089.За сутки сделано 19 886 тестов, в том числе 12 025 на антиген и 7 861 ПЦР-тест.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,77%, за последние 14 дней – 8,94%, за последние семь дней – 8,83%.К этому времени в Грузии сделано 1 978 857 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 402.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 575, в ковид-гостиницах – 1 091.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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