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Депутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте
Депутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте
Члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти, заявил депутат 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T22:58+0400
2021-11-01T22:58+0400
2021-11-01T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Правящая партия готовится приступить к полноценной работе на благо грузинского общества и оставить позади политические конфликты, заявил журналистам исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.По его словам, члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти и обсудили дальнейшие планы.В то время как представители правящей партии собираются приступать к работе, оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты местных выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В знак протеста о своем отказе от депутатских мандатов заявили ряд оппозиционных политиков.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Депутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте
22:58 01.11.2021 (обновлено: 23:34 01.11.2021)
Члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Правящая партия готовится приступить к полноценной работе на благо грузинского общества и оставить позади политические конфликты, заявил журналистам исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
По его словам, члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти и обсудили дальнейшие планы.
"Завтра мы начнем парламентскую деятельность, чтобы полностью переключиться на нужды общества и оставить политические конфликты за пределами повестки дня", - сказал Мдинарадзе.
В то время как представители правящей партии собираются приступать к работе, оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты местных выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.
В знак протеста о своем отказе от депутатских мандатов заявили ряд оппозиционных политиков.
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
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