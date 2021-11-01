https://sputnik-georgia.ru/20211101/deputaty-ot-gruzinskoy-mechty-pristupayut-k-svoim-obyazannostyam-v-parlamente-261704760.html

Депутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте

Депутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте

Члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти, заявил депутат 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T22:58+0400

2021-11-01T22:58+0400

2021-11-01T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Правящая партия готовится приступить к полноценной работе на благо грузинского общества и оставить позади политические конфликты, заявил журналистам исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.По его словам, члены партии поздравили друг друга с победой в прошедшем втором туре выборов в местные органы власти и обсудили дальнейшие планы.В то время как представители правящей партии собираются приступать к работе, оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты местных выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.В знак протеста о своем отказе от депутатских мандатов заявили ряд оппозиционных политиков.В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов в местные органы власти. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211031/gruzinskaya-mechta-vs-oppozitsiya-kak-raspredelilis-sily-v-sakrebulo-krupnykh-gorodov-261668421.html

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