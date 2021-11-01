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https://sputnik-georgia.ru/20211101/ey-tochno-72-novoe-video-very-vong-shokirovalo-poklonnikov-261686903.html
Ей точно 72? Новое видео Веры Вонг шокировало поклонников
Ей точно 72? Новое видео Веры Вонг шокировало поклонников
После просмотра дерзкого видеоролика дизайнера многие фанаты усомнились в ее преклонном возрасте 01.11.2021, Sputnik Грузия
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2021-11-01T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дизайнеры
вера вонг
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Дизайнер Вера Вонг удивила пользователей ТикТока – просмотрев новое видео модельера, фанаты усомнились, что ей 72 года! Имя Веры Вонг знают все мировые модницы. Девушки мечтают выйти замуж в свадебном платье от дизайнера, ведь она давно стала эталоном не только красоты и стиля, но и неувядающей молодости. Не так давно Вонг опубликовала новое видео в ТикТоке. На ролике 72-летняя дизайнер позировала в розовом луке – коротких шортах, топике и сапогах на платформе. Свой наряд Вера дополнила прозрачным платьем такого же яркого цвета с дерзким разрезом от талии. "Легенда не стареет", "Ей точно 72?", "Никогда бы не подумала, что ей больше 50", "Это законно, быть такой молодой?", "Нужно разгадать секрет ее красоты", – написали поклонники в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ей точно 72? Новое видео Веры Вонг шокировало поклонников

13:34 01.11.2021 (обновлено: 14:01 01.11.2021)
© photo: Vera Wang / FBМодельер Вера Вонг
Модельер Вера Вонг - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Vera Wang / FB
После просмотра дерзкого видеоролика дизайнера многие фанаты усомнились в ее преклонном возрасте
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Дизайнер Вера Вонг удивила пользователей ТикТока – просмотрев новое видео модельера, фанаты усомнились, что ей 72 года!
Имя Веры Вонг знают все мировые модницы. Девушки мечтают выйти замуж в свадебном платье от дизайнера, ведь она давно стала эталоном не только красоты и стиля, но и неувядающей молодости.
 
Не так давно Вонг опубликовала новое видео в ТикТоке. На ролике 72-летняя дизайнер позировала в розовом луке – коротких шортах, топике и сапогах на платформе. Свой наряд Вера дополнила прозрачным платьем такого же яркого цвета с дерзким разрезом от талии.
"Легенда не стареет", "Ей точно 72?", "Никогда бы не подумала, что ей больше 50", "Это законно, быть такой молодой?", "Нужно разгадать секрет ее красоты", – написали поклонники в Сети.
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