https://sputnik-georgia.ru/20211101/ey-tochno-72-novoe-video-very-vong-shokirovalo-poklonnikov-261686903.html

Ей точно 72? Новое видео Веры Вонг шокировало поклонников

Ей точно 72? Новое видео Веры Вонг шокировало поклонников

После просмотра дерзкого видеоролика дизайнера многие фанаты усомнились в ее преклонном возрасте 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T13:34+0400

2021-11-01T13:34+0400

2021-11-01T14:01+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

дизайнеры

вера вонг

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/05/252217857_153:270:1268:897_1920x0_80_0_0_7035c164d001b9c00e718fec476f5088.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Дизайнер Вера Вонг удивила пользователей ТикТока – просмотрев новое видео модельера, фанаты усомнились, что ей 72 года! Имя Веры Вонг знают все мировые модницы. Девушки мечтают выйти замуж в свадебном платье от дизайнера, ведь она давно стала эталоном не только красоты и стиля, но и неувядающей молодости. Не так давно Вонг опубликовала новое видео в ТикТоке. На ролике 72-летняя дизайнер позировала в розовом луке – коротких шортах, топике и сапогах на платформе. Свой наряд Вера дополнила прозрачным платьем такого же яркого цвета с дерзким разрезом от талии. "Легенда не стареет", "Ей точно 72?", "Никогда бы не подумала, что ей больше 50", "Это законно, быть такой молодой?", "Нужно разгадать секрет ее красоты", – написали поклонники в Сети. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дизайнеры, вера вонг, зарубежные звезды