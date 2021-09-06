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"Жду новых приключений" – Сальма Хайек отметила 55-летие
"Жду новых приключений" – Сальма Хайек отметила 55-летие
По мнению кинозвезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T19:50+0400
2021-09-06T20:09+0400
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известная мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек отметила свой 55-й день рождения и порадовала пользователей фотографиями в купальнике, продемонстрировав прекрасную фигуру.Голливудская актриса решила отметить юбилей в окружении волн, пальм и солнца. По случаю дня рождения Сальма опубликовала эффектное фото, на котором похвасталась роскошной фигурой в купальнике."С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений", – подписала снимок Сальма.Сама Сальма Хайек делилась на тему старости, подчеркивая, что у женщин нет срока годности, и с подобным мышлением нужно кончать. По мнению кинозвезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте."Потому что ты можешь надрать задницу в любом возрасте. Можешь постоять за себя, мечтать, быть романтичной в любом возрасте. Мы имеем право на то, чтобы нас любили именно такими, какие мы есть. Мы здесь не только для того, чтобы делать детей или нянчиться с мужчиной. Не для того, чтобы обслуживать всех и вся вокруг. Когда дети вырастают, женщину обычно списывают со счетов. Это недоразумение, которое существует уже много веков", – сказала звезда в эфире ток-шоу Red Table Talk.Читайте также:
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"Жду новых приключений" – Сальма Хайек отметила 55-летие

19:50 06.09.2021 (обновлено: 20:09 06.09.2021)
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© AFP / Getty Images North America / Kevin WinterАктрисы Сальма Хайек и Пенелопа Крус на премьере фильма "Вики Кристина Барселона" в Mann Village Theatre в Вествуде, Лос-Анджелес
Актрисы Сальма Хайек и Пенелопа Крус на премьере фильма Вики Кристина Барселона в Mann Village Theatre в Вествуде, Лос-Анджелес - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
© AFP / Getty Images North America / Kevin Winter
По мнению кинозвезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Известная мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек отметила свой 55-й день рождения и порадовала пользователей фотографиями в купальнике, продемонстрировав прекрасную фигуру.
Голливудская актриса решила отметить юбилей в окружении волн, пальм и солнца. По случаю дня рождения Сальма опубликовала эффектное фото, на котором похвасталась роскошной фигурой в купальнике.
"С 55-летием меня! С нетерпением жду новых приключений", – подписала снимок Сальма.
Сама Сальма Хайек делилась на тему старости, подчеркивая, что у женщин нет срока годности, и с подобным мышлением нужно кончать. По мнению кинозвезды, возраст для женщин не проблема, ведь они хороши вне зависимости от цифр в паспорте.
"Потому что ты можешь надрать задницу в любом возрасте. Можешь постоять за себя, мечтать, быть романтичной в любом возрасте. Мы имеем право на то, чтобы нас любили именно такими, какие мы есть. Мы здесь не только для того, чтобы делать детей или нянчиться с мужчиной. Не для того, чтобы обслуживать всех и вся вокруг. Когда дети вырастают, женщину обычно списывают со счетов. Это недоразумение, которое существует уже много веков", – сказала звезда в эфире ток-шоу Red Table Talk.
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