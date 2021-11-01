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Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
Судно прибудет для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:19+0400
2021-11-01T15:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщает РИА Новости ссылкой на в твиттере флота.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, сша, политика, черное море
Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
Судно прибудет для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщает РИА Новости
ссылкой на в твиттере флота.
На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.
"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.
В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.
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