Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211101/flagmanskiy-korabl-vms-ssha-napravilsya-v-chernoe-more-261689090.html
Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
Судно прибудет для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:19+0400
2021-11-01T15:19+0400
россия
в мире
сша
политика
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/28/248062895_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f9d4514d62d6bd42cc12d021df0c1700.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщает РИА Новости ссылкой на в твиттере флота.На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211031/mezhdunarodnyy-den-chernogo-morya-otmechaetsya-31-oktyabrya-261654958.html
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24806/28/248062895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f02d04e163404890628486f42bc37b9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, в мире, сша, политика, черное море

Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море

15:19 01.11.2021
© photo: Sputnik / Danil Godlevskiy / Перейти в фотобанкКурильские острова
Курильские острова - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Danil Godlevskiy
/
Перейти в фотобанк
Судно прибудет для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney идет в Черное море, сообщает РИА Новости ссылкой на в твиттере флота.
На борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки НАТО.

"Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО", – говорится в твите.

В конце прошлой недели американское и натовское командование объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называлось обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец "Портер", вооруженный крылатыми ракетами. Связана ли его отправка в регион с объявленной операцией, не уточнялось. За эсминцем следят силы и средства Черноморского флота.
Граница Грузии и Турции. Черноморский пляж у границы в Сарпи заполнен отдыхающими - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Международный день Черного моря отмечается 31 октября
Вчера, 10:07
Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что действия США не добавляют стабильности: американцы активно пытаются подталкивать черноморские страны, входящие в НАТО, к конфронтационной политике, а планы по созданию военно-морских баз альянса на побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в Черноморском регионе. Тем не менее Россия готова к любым угрозам, заявил Лавров, подчеркнув, что Москва всегда выступает за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не те, что основаны на конфронтации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:19Флагманский корабль ВМС США направился в Черное море
15:10Акция в поддержку Саакашвили в Кутаиси: задержаны четыре человека
15:04Джен Псаки заразилась коронавирусом
14:49Лавров рассказал о попытках НАТО научить Россию жить
14:35Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе
14:26Массовая драка на востоке Грузии: среди пострадавших оказались и полицейские
13:49Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото
12:47В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО
12:18"Динамо" Тбилиси крупно победило и вплотную приблизилось к "Динамо" Батуми
12:03Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта
11:48Ковид-статистика Грузии: Тбилиси, Имерети, Кахети лидируют по числу новых случаев
11:33Бурджанадзе призвала Запад поддержать грузинскую оппозицию
11:03Точный прогноз погоды в Тбилиси на 1-7 ноября
10:48Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 141
10:44Почему для прививающихся опасно вегетарианство? Ответ врача
10:29Фракция "Лело" продолжит работу в парламенте и без Хазарадзе
10:07Сергей Лавров принимает участие в саммите G20 в Риме - видео
10:06Гахария: "выборы не были ни свободными, ни справедливыми"
09:36Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за мистическую катастрофу
09:20Курс лари на понедельник – 3,1601 GEL/$1