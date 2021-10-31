Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211031/mezhdunarodnyy-den-chernogo-morya-otmechaetsya-31-oktyabrya-261654958.html
Международный день Черного моря отмечается 31 октября
Международный день Черного моря отмечается 31 октября
Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью... 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T10:07+0400
2021-10-31T10:07+0400
справки
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377998_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_88f12c8765aa8b846b7e4be217c5345c.jpg
Международный день Черного моря ежегодно отмечается 31 октября.В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств черноморских стран – России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии – подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединен с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.Площадь составляет 422 тысячи квадратных километров (по другим данным – 436,4 тысячи квадратных километров). Наибольшая протяженность моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2,21 тысячи метров, средняя – 1,24 тысячи метров.В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори (Кодор), Ингури (на востоке моря), Чорох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакарья (на юге) и Южный Буг (на севере).Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей.В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных (из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных – рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное – беспозвоночные разных видов). Для сравнения: в Средиземном море живут около 9 тысяч видов.Характерной особенностью Черного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счет насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.Черное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии.Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS ("Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area"), где одним из основных вопросов стоит сохранение китообразных Черного моря.Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в Бухаресте (Бухарестская конвенция). Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского Союза в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В результате были созданы Черноморская комиссия в Стамбуле и Международная комиссия по охране реки Дунай в Вене. Эти органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20211015/snizheny-kvoty-na-vylov-ryby-v-chernom-more-u-beregov-gruzii-260556831.html
https://sputnik-georgia.ru/20210928/iskusstvennyy-ostrov-postroyat-v-chernom-more-u-beregov-gruzii-259980363.html
https://sputnik-georgia.ru/20210902/sovremennye-roboty-issleduyut-dno-chernogo-morya-u-poberezhya-gruzii-259252790.html
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377998_244:0:2911:2000_1920x0_80_0_0_882995512b428b1b173944a30fb70106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки , черное море

Международный день Черного моря отмечается 31 октября

10:07 31.10.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliГраница Грузии и Турции. Черноморский пляж у границы в Сарпи заполнен отдыхающими
Граница Грузии и Турции. Черноморский пляж у границы в Сарпи заполнен отдыхающими - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами
Международный день Черного моря ежегодно отмечается 31 октября.
В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств черноморских стран – России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии – подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.
Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединен с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.

Площадь составляет 422 тысячи квадратных километров (по другим данным – 436,4 тысячи квадратных километров). Наибольшая протяженность моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2,21 тысячи метров, средняя – 1,24 тысячи метров.

В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори (Кодор), Ингури (на востоке моря), Чорох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакарья (на юге) и Южный Буг (на севере).
Рыболовное судно на промысле - Sputnik Грузия, 1920, 15.10.2021
Снижены квоты на вылов рыбы в Черном море у берегов Грузии
15 октября, 07:01
Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей.

В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных (из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных – рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное – беспозвоночные разных видов). Для сравнения: в Средиземном море живут около 9 тысяч видов.
Черноморское побережье - вид на город Батуми с моря на закате в облачную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
Искусственный остров построят в Черном море у берегов Грузии
28 сентября, 19:19
Характерной особенностью Черного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счет насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.

Черное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии.

Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS ("Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area"), где одним из основных вопросов стоит сохранение китообразных Черного моря.
Роботы исследуют дно Черного моря у побережья Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Современные роботы исследуют дно Черного моря у побережья Грузии
2 сентября, 15:05
Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в Бухаресте (Бухарестская конвенция). Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского Союза в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В результате были созданы Черноморская комиссия в Стамбуле и Международная комиссия по охране реки Дунай в Вене. Эти органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382
10:02Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
09:54Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
09:25Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах
08:44Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом
08:30"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
08:01Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"
07:48Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди
05:14Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы
03:27Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
02:59В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"
02:10Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше
01:49Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
01:43Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
01:02Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"
00:42В Тбилиси подсчитано более половины бюллетеней - Каладзе выигрывает выборы мэра
ВчераПервые данные ЦИК по регионам: везде лидирует "Мечта"
ВчераОбработано 10% бюллетеней по Тбилиси: Каладзе опережает Мелия на 13%
ВчераПервые данные ЦИК: Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси
ВчераНика Мелия призвал Саакашвили прекратить голодовку, заявив о победе ЕНД на выборах