Международный день Черного моря отмечается 31 октября

Международный день Черного моря ежегодно отмечается 31 октября.В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств черноморских стран – России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии – подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединен с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.Площадь составляет 422 тысячи квадратных километров (по другим данным – 436,4 тысячи квадратных километров). Наибольшая протяженность моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2,21 тысячи метров, средняя – 1,24 тысячи метров.В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори (Кодор), Ингури (на востоке моря), Чорох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакарья (на юге) и Южный Буг (на севере).Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей.В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных (из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных – рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное – беспозвоночные разных видов). Для сравнения: в Средиземном море живут около 9 тысяч видов.Характерной особенностью Черного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счет насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.Черное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии.Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS ("Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area"), где одним из основных вопросов стоит сохранение китообразных Черного моря.Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в Бухаресте (Бухарестская конвенция). Также в июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чешской Республики, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского Союза в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В результате были созданы Черноморская комиссия в Стамбуле и Международная комиссия по охране реки Дунай в Вене. Эти органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций.Материал подготовлен на основе открытых источников

