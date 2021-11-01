https://sputnik-georgia.ru/20211101/grazhdane-armenii-khoteli-vvezti-v-gruziyu-kontrabandnoe-zoloto-261687079.html

Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото

Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото

Таможенники в аэропорту Тбилиси обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T13:49+0400

2021-11-01T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку ввоза в страну контрабандного золота, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Тбилисского международного аэропорта. Во время осмотра багажа пассажиров таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении.Стоимость контрабандного товара составила около 37 тысяч лари (11 745 долларов) , а вес – 322,5 грамма.Один из граждан Армении был оштрафован на 14 304 лари (4,4 тысячи долларов), а дело второго было передано в Следственную службу министерства финансов Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210927/v-gruzii-presekli-kontrabandu-zolotykh-ukrasheniy-i-monet-259941627.html

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