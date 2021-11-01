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Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото
Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото
Таможенники в аэропорту Тбилиси обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T13:49+0400
2021-11-01T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку ввоза в страну контрабандного золота, говорится в сообщении Службы доходов Минфина Грузии.Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Тбилисского международного аэропорта. Во время осмотра багажа пассажиров таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении.Стоимость контрабандного товара составила около 37 тысяч лари (11 745 долларов) , а вес – 322,5 грамма.Один из граждан Армении был оштрафован на 14 304 лари (4,4 тысячи долларов), а дело второго было передано в Следственную службу министерства финансов Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, армения, преступность в грузии
Граждане Армении хотели ввезти в Грузию контрабандное золото
13:49 01.11.2021 (обновлено: 13:57 01.11.2021)
Таможенники в аэропорту Тбилиси обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Грузинские пограничники пресекли попытку ввоза в страну контрабандного золота, говорится в сообщении
Службы доходов Минфина Грузии.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Тбилисского международного аэропорта. Во время осмотра багажа пассажиров таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения у двух граждан Армении.
Стоимость контрабандного товара составила около 37 тысяч лари (11 745 долларов) , а вес – 322,5 грамма.
Один из граждан Армении был оштрафован на 14 304 лари (4,4 тысячи долларов), а дело второго было передано в Следственную службу министерства финансов Грузии.
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