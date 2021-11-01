https://sputnik-georgia.ru/20211101/gruzino-rossiyskiy-film-dzhondzholi-nagradili-v-germanii-261687633.html

Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии

Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии

Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T15:34+0400

2021-11-01T15:34+0400

2021-11-01T15:34+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

культура

россия

новости

грузия

грузино-российские отношения

новости из россии

кино

юлия пересильд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/01/261680259_0:342:1080:950_1920x0_80_0_0_96b33fb5290e8ebcbb2583ca752a8103.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузино-российский фильм "Джонджоли" режиссера Оксаны Бычковой был награжден на международном питчинге в рамках European Work in Progress Cologne в Германии.Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси >>>Программа European Work in Progress Cologne – это индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции. На питчинге показали 13 минут картины "Джонджоли". Главные роли в ленте исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.Игра артистов произвела большое впечатление на жюри и профессиональную аудиторию, поэтому ее удостоили отдельного упоминания.В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik – старейшего немецкого PR-агентства.Примечательно, что Юлия Пересильд и Кирилл Кяро находились в Грузии в один и тот же период – в марте 2021 года. Однако Кяро не раскрыл название проекта, над которым работал, а Юлия и вовсе не говорила, почему приехала в Грузию, обещая, что расскажет об этом позже.Фильм "Джонджоли" – совместный проект кинокомпаний "Пан-Атлантик Студио" (Россия) и 20 Steps (Грузия). Был снят при поддержке Министерства культуры РФ и программы инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа. Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.По сюжету картины, главные герои – Нина и Руслан – встречаются в городе, где были когда-то счастливы. Но теперь у каждого своя жизнь. Причина встречи – болезнь Руслана. Путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины. Международное рабочее название фильма "NINA".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

культура, россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, новости из россии, кино, юлия пересильд