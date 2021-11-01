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Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии
Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T15:34+0400
2021-11-01T15:34+0400
2021-11-01T15:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузино-российский фильм "Джонджоли" режиссера Оксаны Бычковой был награжден на международном питчинге в рамках European Work in Progress Cologne в Германии.Международный фестиваль анимации TIAF пройдет в Тбилиси >>>Программа European Work in Progress Cologne – это индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции. На питчинге показали 13 минут картины "Джонджоли". Главные роли в ленте исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.Игра артистов произвела большое впечатление на жюри и профессиональную аудиторию, поэтому ее удостоили отдельного упоминания.В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik – старейшего немецкого PR-агентства.Примечательно, что Юлия Пересильд и Кирилл Кяро находились в Грузии в один и тот же период – в марте 2021 года. Однако Кяро не раскрыл название проекта, над которым работал, а Юлия и вовсе не говорила, почему приехала в Грузию, обещая, что расскажет об этом позже.Фильм "Джонджоли" – совместный проект кинокомпаний "Пан-Атлантик Студио" (Россия) и 20 Steps (Грузия). Был снят при поддержке Министерства культуры РФ и программы инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа. Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.По сюжету картины, главные герои – Нина и Руслан – встречаются в городе, где были когда-то счастливы. Но теперь у каждого своя жизнь. Причина встречи – болезнь Руслана. Путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины. Международное рабочее название фильма "NINA".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, грузия, грузино-российские отношения, новости из россии, кино, юлия пересильд
Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии
Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Грузино-российский фильм "Джонджоли" режиссера Оксаны Бычковой был награжден на международном питчинге в рамках European Work in Progress Cologne в Германии.
Программа European Work in Progress Cologne – это индустриальное мероприятие, ежегодно проходящее в Кельне. На нем продюсеры и дистрибьюторы представляют отрывки из художественных фильмов на этапе производства с целью получения дополнительного финансирования или разработки стратегии дистрибуции.
На питчинге показали 13 минут картины "Джонджоли". Главные роли в ленте исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе.
Игра артистов произвела большое впечатление на жюри и профессиональную аудиторию, поэтому ее удостоили отдельного упоминания.
"Режиссер показала невероятно яркие и убедительные кадры, приоткрывающие зрителю дверь в мир сложнейших отношений между главными героями фильма, воплощенными актерски настолько мощно и точно, что остается едва сдерживать любопытство и желание увидеть больше", – сказали члены жюри.
В качестве награды картина получила контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от ZOOM Medienfabrik – старейшего немецкого PR-агентства.
Примечательно, что Юлия Пересильд и Кирилл Кяро находились в Грузии в один и тот же период – в марте 2021 года. Однако Кяро не раскрыл название проекта, над которым работал, а Юлия и вовсе не говорила, почему приехала в Грузию, обещая, что расскажет об этом позже.
Фильм "Джонджоли" – совместный проект кинокомпаний "Пан-Атлантик Студио" (Россия) и 20 Steps (Грузия). Был снят при поддержке Министерства культуры РФ и программы инвестирования в кинопроизводство МТС Медиа. Эксклюзивная цифровая премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году.
По сюжету картины, главные герои – Нина и Руслан – встречаются в городе, где были когда-то счастливы. Но теперь у каждого своя жизнь. Причина встречи – болезнь Руслана. Путешествие в прошлое станет неожиданным испытанием для обоих и навсегда изменит судьбу Нины. Международное рабочее название фильма "NINA".
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