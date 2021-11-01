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Грузинский теннисист проиграл в первом же круге парижского "Мастерса"
Грузинский теннисист проиграл в первом же круге парижского "Мастерса"
В первом же круге Басилашвили уступил 33-летнему хозяину корт Адриану Маннарино в двух сетх – 2:6, 4:6. 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T23:22+0400
2021-11-01T23:22+0400
2021-11-01T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (21 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Париже.В первом же круге Басилашвили уступил 33-летнему хозяину корт Адриану Маннарино (59) в двух сетах – 2:6, 4:6. Матч продолжался один час и 17 минут.В первом сете у Басилашвили были серьезнейшие проблемы на подаче. После своей первой подачи грузин выиграл только 40 процентов мячей (против 75 у Маннарино), а после второй – в два раза меньше (20 процентов). Нет ничего удивительного в том, что француз сполна воспользовался слабостью соперника и сделал в первом сете три брейка.В начале второй партии Басилашвили немного подтянул свою подачу, но под конец сета вновь упустил инициативу. Маннарино сделал два брейка и оформил выход во второй круг турнира.Участие в первом круге "Мастерса" не сильно обогатило Басилашвили, как в плане рейтинговых очков (10 баллов), так и по заработанным призовым (чуть меньше 14 тысяч евро).Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет три миллиона 84 тысячи евро, из которых победитель получит 336 тысяч, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Грузинский теннисист проиграл в первом же круге парижского "Мастерса"
23:22 01.11.2021 (обновлено: 23:41 01.11.2021)
В первом же круге Басилашвили уступил 33-летнему хозяину корт Адриану Маннарино в двух сетх – 2:6, 4:6.
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (21 номер в рейтинге АТР), завершил свое выступление на турнире из серии "Мастерс" в Париже.
В первом же круге Басилашвили уступил 33-летнему хозяину корт Адриану Маннарино (59) в двух сетах
– 2:6, 4:6. Матч продолжался один час и 17 минут.
В первом сете у Басилашвили были серьезнейшие проблемы на подаче. После своей первой подачи грузин выиграл только 40 процентов мячей (против 75 у Маннарино), а после второй – в два раза меньше (20 процентов). Нет ничего удивительного в том, что француз сполна воспользовался слабостью соперника и сделал в первом сете три брейка.
В начале второй партии Басилашвили немного подтянул свою подачу, но под конец сета вновь упустил инициативу. Маннарино сделал два брейка и оформил выход во второй круг турнира.
Участие в первом круге "Мастерса" не сильно обогатило Басилашвили, как в плане рейтинговых очков (10 баллов), так и по заработанным призовым (чуть меньше 14 тысяч евро).
Общий призовой фонд Rolex Paris Masters составляет три миллиона 84 тысячи евро, из которых победитель получит 336 тысяч, а действующим победителем является россиянин Даниил Медведев.
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