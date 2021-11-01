https://sputnik-georgia.ru/20211101/kak-zaschititsya-ot-khischeniya-deneg-s-beskontaktnoy-karty-mnenie-eksperta--261683491.html

Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта

Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта

Угроза невелика, но раз предупрежден, значит вооружен. Эксперт поделилась полезными лайфхаками 01.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Риск хищения денег с бесконтактной карты есть, однако минимальный, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Бороться с такой угрозой можно следующим образом: следует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, объяснила она.По словам эксперта, есть рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты."Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)", – отметила специалист.К слову, советы для обладателей бесконтактных карт могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, в мире, кража