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Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта
Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта
Угроза невелика, но раз предупрежден, значит вооружен. Эксперт поделилась полезными лайфхаками 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T12:03+0400
2021-11-01T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Риск хищения денег с бесконтактной карты есть, однако минимальный, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.Бороться с такой угрозой можно следующим образом: следует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, объяснила она.По словам эксперта, есть рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты."Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)", – отметила специалист.К слову, советы для обладателей бесконтактных карт могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, в мире, кража

Как защититься от хищения денег с бесконтактной карты? Мнение эксперта

12:03 01.11.2021
© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanМолодой человек вынимает ID карту из бумажника
Молодой человек вынимает ID карту из бумажника - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
Угроза невелика, но раз предупрежден, значит вооружен. Эксперт поделилась полезными лайфхаками
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Риск хищения денег с бесконтактной карты есть, однако минимальный, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
Бороться с такой угрозой можно следующим образом: следует установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей, объяснила она.
По словам эксперта, есть рабочие прототипы троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты.
Банковский терминал быстрой оплаты 365 Либерти банка - Sputnik Грузия, 1920, 26.10.2021
Осторожно мошенники – Ассоциация банков Грузии предупредила граждан
26 октября, 20:37
"Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)", – отметила специалист.
К слову, советы для обладателей бесконтактных карт могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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