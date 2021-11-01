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Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН
Участники саммита G20 выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T08:32+0400
2021-11-01T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что покидает саммит G20 с ощущением несбывшихся надежд. Страны G20 в итоговом коммюнике выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C. Государства G20 признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго >>"Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", – написал Гутерреш в Twitter."Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса с тем, чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", – отметил он.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26),организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.
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новости, в мире, оон, антониу гутерриш, саммит g-20
Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН
Участники саммита G20 выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что покидает саммит G20 с ощущением несбывшихся надежд.
Страны G20 в итоговом коммюнике выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C. Государства G20 признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.
"Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", – написал Гутерреш в Twitter.
"Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса с тем, чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", – отметил он.
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26),организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.