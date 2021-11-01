https://sputnik-georgia.ru/20211101/sammit-g20-ne-opravdal-nadezhd-genseka-oon-261674284.html

Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН

Саммит G20 не оправдал надежд генсека ООН

Участники саммита G20 выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T08:32+0400

2021-11-01T08:32+0400

2021-11-01T08:32+0400

новости

в мире

оон

антониу гутерриш

саммит g-20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0b/250321406_398:404:2636:1663_1920x0_80_0_0_d91101bc5d269c692b15643fe2e51035.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что покидает саммит G20 с ощущением несбывшихся надежд. Страны G20 в итоговом коммюнике выступили с призывом приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5°C. Государства G20 признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5°C намного ниже, чем при температуре 2°C. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5°C потребует эффективных действий и приверженности всех стран.Премьер Грузии примет участие в саммите ООН по климату в Глазго >>"Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", – написал Гутерреш в Twitter."Вперед к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса с тем, чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", – отметил он.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26),организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, оон, антониу гутерриш, саммит g-20