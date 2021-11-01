https://sputnik-georgia.ru/20211101/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachala-podgotovku-k-noyabrskim-test-matcham-261703421.html

Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам

Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам

Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T21:48+0400

2021-11-01T21:48+0400

2021-11-01T22:13+0400

грузия

франция

товарищеский матч

сборная грузии по регби

регби

фиджи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281465_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2b7825393f79db34f156daa0ae5d037f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам против Франции и Фиджи, говорится в сообщении Союза регби Грузии.Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо. В расширенный состав главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили вызвал 33 регбиста."Можно сказать, что за последние два года мы собрали наиболее оптимальный состав. В расположении сборной находятся все те регбисты, которых мы хотели просмотреть. Отрадно и то, что практически все сборники имеют хорошую игровую практику в своих клубах. Это значит, что к предстоящим тест-матчам они подойдут в оптимальной форме", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Сборная Грузии по регби 14 ноября в Бордо сыграет с Францией, а 20 числа в Мадриде с Фиджи. Изначально планировалось, что "лелос" 7 ноября сыграют с Самоа, но из-за пандемии COVID-19 матч пришлось отменить.Стоит отметить, что со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7. Что касается Фиджи, то предстоящий матч станет четвертым по счету. На данный момент у островитян преимущество по личным встречам 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211016/chernyy-lev--novaya-stranitsa-v-istorii-gruzinskogo-regbi-260605784.html

франция

фиджи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, франция, товарищеский матч, сборная грузии по регби, регби, фиджи