Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211101/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachala-podgotovku-k-noyabrskim-test-matcham-261703421.html
Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T21:48+0400
2021-11-01T22:13+0400
грузия
франция
товарищеский матч
сборная грузии по регби
регби
фиджи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281465_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2b7825393f79db34f156daa0ae5d037f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам против Франции и Фиджи, говорится в сообщении Союза регби Грузии.Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо. В расширенный состав главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили вызвал 33 регбиста."Можно сказать, что за последние два года мы собрали наиболее оптимальный состав. В расположении сборной находятся все те регбисты, которых мы хотели просмотреть. Отрадно и то, что практически все сборники имеют хорошую игровую практику в своих клубах. Это значит, что к предстоящим тест-матчам они подойдут в оптимальной форме", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Сборная Грузии по регби 14 ноября в Бордо сыграет с Францией, а 20 числа в Мадриде с Фиджи. Изначально планировалось, что "лелос" 7 ноября сыграют с Самоа, но из-за пандемии COVID-19 матч пришлось отменить.Стоит отметить, что со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7. Что касается Фиджи, то предстоящий матч станет четвертым по счету. На данный момент у островитян преимущество по личным встречам 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211016/chernyy-lev--novaya-stranitsa-v-istorii-gruzinskogo-regbi-260605784.html
франция
фиджи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281465_59:0:2048:1492_1920x0_80_0_0_a5065cf0d5b312114af69188f97c0c5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, франция, товарищеский матч, сборная грузии по регби, регби, фиджи

Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам

21:48 01.11.2021 (обновлено: 22:13 01.11.2021)
© photo : courtesy of Georgian Rugby UnionТренировка сборной Грузии по регби
Тренировка сборной Грузии по регби - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo : courtesy of Georgian Rugby Union
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам против Франции и Фиджи, говорится в сообщении Союза регби Грузии.
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо. В расширенный состав главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили вызвал 33 регбиста.
"Можно сказать, что за последние два года мы собрали наиболее оптимальный состав. В расположении сборной находятся все те регбисты, которых мы хотели просмотреть. Отрадно и то, что практически все сборники имеют хорошую игровую практику в своих клубах. Это значит, что к предстоящим тест-матчам они подойдут в оптимальной форме", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.
Сборная Грузии по регби 14 ноября в Бордо сыграет с Францией, а 20 числа в Мадриде с Фиджи. Изначально планировалось, что "лелос" 7 ноября сыграют с Самоа, но из-за пандемии COVID-19 матч пришлось отменить.
Тренировка грузинских регбистов перед матчем с израильской командой в рамках Суперкубка Европы - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
"Черный лев" – новая страница в истории грузинского регби
16 октября, 11:54
Стоит отметить, что со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7. Что касается Фиджи, то предстоящий матч станет четвертым по счету. На данный момент у островитян преимущество по личным встречам 3:1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:48Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
21:21ЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
20:30Прокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
19:54Грузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
19:36Депутаты покидают парламент Грузии
19:19В Тбилиси отремонтировали Национальную галерею - ФОТО
18:56Акция в поддержку Саакашвили в Тбилиси переросла в потасовку с полицией
18:42Второй тур выборов в Грузии: прокуратура предъявила обвинения представителю Нацдвижения
18:37Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси
18:21Балет из медуз и дерево жизни: победители конкурса European Wildlife Photographer
18:12Пенитенциарная служба Грузии обвинила адвоката Саакашвили во лжи
18:01Вечер хореографии Джорджа Баланчина пройдет в Тбилиси
17:09"Вакцина" стала словом года по версии Оксфордского словаря
17:00Он похудел на 20 килограммов и выглядит ужасно - Лиза Ясько об экс-президенте Грузии
16:35Саакашвили из тюрьмы призвал оппозицию уйти из парламента
16:21"Хорошо организованные, но... " - США оценили выборы в Грузии
16:06В Тбилиси пройдет концерт симфонической музыки "Энигма"
15:49Германия передала Грузии препараты для лечения тяжелых ковид-пациентов
15:36В Тбилиси убили иностранку
15:34Грузино-российский фильм "Джонджоли" наградили в Германии