https://sputnik-georgia.ru/20211101/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachala-podgotovku-k-noyabrskim-test-matcham-261703421.html
Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T21:48+0400
2021-11-01T21:48+0400
2021-11-01T22:13+0400
грузия
франция
товарищеский матч
сборная грузии по регби
регби
фиджи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281465_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2b7825393f79db34f156daa0ae5d037f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам против Франции и Фиджи, говорится в сообщении Союза регби Грузии.Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо. В расширенный состав главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили вызвал 33 регбиста."Можно сказать, что за последние два года мы собрали наиболее оптимальный состав. В расположении сборной находятся все те регбисты, которых мы хотели просмотреть. Отрадно и то, что практически все сборники имеют хорошую игровую практику в своих клубах. Это значит, что к предстоящим тест-матчам они подойдут в оптимальной форме", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Сборная Грузии по регби 14 ноября в Бордо сыграет с Францией, а 20 числа в Мадриде с Фиджи. Изначально планировалось, что "лелос" 7 ноября сыграют с Самоа, но из-за пандемии COVID-19 матч пришлось отменить.Стоит отметить, что со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7. Что касается Фиджи, то предстоящий матч станет четвертым по счету. На данный момент у островитян преимущество по личным встречам 3:1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20211016/chernyy-lev--novaya-stranitsa-v-istorii-gruzinskogo-regbi-260605784.html
франция
фиджи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251281465_59:0:2048:1492_1920x0_80_0_0_a5065cf0d5b312114af69188f97c0c5a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, франция, товарищеский матч, сборная грузии по регби, регби, фиджи
Сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
21:48 01.11.2021 (обновлено: 22:13 01.11.2021)
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik.
Национальная сборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам против Франции и Фиджи, говорится в сообщении
Союза регби Грузии.
Первый этап подготовки пройдет в Тбилиси на базе "Шевардени", после чего, 7 ноября, "лелос" отправятся в Бордо. В расширенный состав главный тренер сборной Грузии Леван Маисашвили вызвал 33 регбиста.
"Можно сказать, что за последние два года мы собрали наиболее оптимальный состав. В расположении сборной находятся все те регбисты, которых мы хотели просмотреть. Отрадно и то, что практически все сборники имеют хорошую игровую практику в своих клубах. Это значит, что к предстоящим тест-матчам они подойдут в оптимальной форме", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.
Сборная Грузии по регби 14 ноября в Бордо сыграет с Францией, а 20 числа в Мадриде с Фиджи. Изначально планировалось, что "лелос" 7 ноября сыграют с Самоа, но из-за пандемии COVID-19 матч пришлось отменить.
Стоит отметить, что со сборной Франции грузинские регбисты сыграют второй раз в истории. Первый раз команды пересеклись на чемпионате мира в 2007 году, и тогда французы одержали убедительную победу со счетом 64:7. Что касается Фиджи, то предстоящий матч станет четвертым по счету. На данный момент у островитян преимущество по личным встречам 3:1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале