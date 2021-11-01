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ЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
ЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
По предварительным данным, ЦИК во втором туре местных выборов было зарегистрировано 2,96% недействительных бюллетеней 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T21:21+0400
2021-11-01T21:21+0400
2021-11-01T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обработала данные о недействительных бюллетенях согласно статистике как первого, так и второго тура муниципальных выборов.По данным ЦИК, анализ комиссии показывает, что во втором туре выборов процент недействительных бюллетеней довольно низок по отношению к количеству избирателей, участвовавших в голосовании.По предварительным данным, ЦИК было зарегистрировано 2,96% недействительных бюллетеней (30 095 бюллетеней из 1 015 494).Например, в Кутаиси на избирательные участки пришло 70 048 избирателей, а процент недействительных бюллетеней составляет всего 3,42% от числа избирателей.По данным Центральной избирательной комиссии, в случае с Батуми в голосовании приняли участие 77 034 гражданина, а процент недействительных бюллетеней составил 2,69 %.В ЦИК сравнили статистику недействительных бюллетеней на выборах этого года со статистикой прошлых лет. Например, на выборах в органы самоуправления 2014 года по всей стране был признан недействительным 32 191 бюллетень, а количество избирателей, принявших участие в выборах, составило 790 528 человек.На выборах в местные органы власти 2017 года было зафиксировано 32 718 недействительных бюллетеней, что составляет 3,76% от процента избирателей, участвовавших в выборах (869 959).В первом туре выборов 2021 года было зарегистрировано всего 3,42% недействительных бюллетеней (в выборах участвовало 1 043 994 бюллетеня).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, цик грузии, местные выборы
ЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
21:21 01.11.2021 (обновлено: 21:57 01.11.2021)
По предварительным данным, ЦИК во втором туре местных выборов было зарегистрировано 2,96% недействительных бюллетеней
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии обработала данные о недействительных бюллетенях согласно статистике как первого, так и второго тура муниципальных выборов.
По данным ЦИК
, анализ комиссии показывает, что во втором туре выборов процент недействительных бюллетеней довольно низок по отношению к количеству избирателей, участвовавших в голосовании.
По предварительным данным, ЦИК было зарегистрировано 2,96% недействительных бюллетеней (30 095 бюллетеней из 1 015 494).
"Анализируя данные прошлых лет, видно, что в первом и втором туре выборов 2021 года процент недействительных бюллетеней явно снизился, конечно, с точки зрения количества избирателей, участвовавших в выборах", - заявили в ЦИК.
Например, в Кутаиси на избирательные участки пришло 70 048 избирателей, а процент недействительных бюллетеней составляет всего 3,42% от числа избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии, в случае с Батуми в голосовании приняли участие 77 034 гражданина, а процент недействительных бюллетеней составил 2,69 %.
В ЦИК сравнили статистику недействительных бюллетеней на выборах этого года со статистикой прошлых лет. Например, на выборах в органы самоуправления 2014 года по всей стране был признан недействительным 32 191 бюллетень, а количество избирателей, принявших участие в выборах, составило 790 528 человек.
На выборах в местные органы власти 2017 года было зафиксировано 32 718 недействительных бюллетеней, что составляет 3,76% от процента избирателей, участвовавших в выборах (869 959).
В первом туре выборов 2021 года было зарегистрировано всего 3,42% недействительных бюллетеней (в выборах участвовало 1 043 994 бюллетеня).
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