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ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
Центризбирком Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T11:45+0400
2021-10-31T11:45+0400
2021-10-31T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур выборов в местные органы власти Грузии прошел в конкурентоспособной среде, хотя были зафиксированы недостатки, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии>>"Второй тур выборов состоялся. И я также хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс - наблюдательские организации, СМИ, безусловно, и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования", - отметил Каландаришвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
11:45 31.10.2021 (обновлено: 11:57 31.10.2021)
Центризбирком Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур выборов в местные органы власти Грузии прошел в конкурентоспособной среде, хотя были зафиксированы недостатки, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
"Избирательный процесс был довольно конкурентным. Несмотря на это были погрешности. Однако в целом, не только по нашим оценкам, пришедших на избирательные участки избирателей встретила ковид-безопасная и организованная на профессиональном уровне избирательная среда", - сказал Каландаришвили.
По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".
"Второй тур выборов состоялся. И я также хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс - наблюдательские организации, СМИ, безусловно, и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования", - отметил Каландаришвили.
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