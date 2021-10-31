Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20211031/tsik-gruzii-vybory-byli-konkurentnymi-no-s-pogreshnostyami--261658386.html
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
Центризбирком Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся 31.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-31T11:45+0400
2021-10-31T11:57+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485348_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_00f00d0c1125124d83deadb06ca365b4.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур выборов в местные органы власти Грузии прошел в конкурентоспособной среде, хотя были зафиксированы недостатки, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров&gt;&gt;В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии&gt;&gt;"Второй тур выборов состоялся. И я также хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс - наблюдательские организации, СМИ, безусловно, и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования", - отметил Каландаришвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485348_89:0:1349:945_1920x0_80_0_0_b300515a90b5aef1e83400cf84a7d4bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, местные выборы

ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями

11:45 31.10.2021 (обновлено: 11:57 31.10.2021)
© Facebook / CEC of GeorgiaГеоргий Каландаришвили
Георгий Каландаришвили - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
© Facebook / CEC of Georgia
Центризбирком Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур выборов в местные органы власти Грузии прошел в конкурентоспособной среде, хотя были зафиксированы недостатки, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.
Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>
В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.
"Избирательный процесс был довольно конкурентным. Несмотря на это были погрешности. Однако в целом, не только по нашим оценкам, пришедших на избирательные участки избирателей встретила ковид-безопасная и организованная на профессиональном уровне избирательная среда", - сказал Каландаришвили.
По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".
Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии>>
"Второй тур выборов состоялся. И я также хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс - наблюдательские организации, СМИ, безусловно, и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования", - отметил Каландаришвили.
© Sputnik / Konstantin IvanovВторой тур выборов 2021 - итоговая явка 20:00
Второй тур выборов 2021 - итоговая явка 20:00 - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2021
Второй тур выборов 2021 - итоговая явка 20:00
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии
12:27Единственный оппозиционный мэр в Грузии обещает быть "мэром для всех"
11:45ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями
11:40Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров
11:28Ковид-статистика в Грузии: эпидситуация в стране остается сложной
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 382
10:02Время прекратить голодовку – призывает отец экс-президента Грузии
09:54Второй реальный срок. Как страны Балтии зачищают русскоязычное инфопространство
09:25Кто и как победил: ЦИК Грузии представил предварительные итоги в 15 муниципалитетах
08:44Кандидат "Грузинской мечты" выиграл выборы в Батуми с минимальным отрывом
08:30"Единое Нацдвижение" озвучит "план бескопромиссной борьбы" за смену власти в Грузии
08:01Выборы в Кутаиси выиграл кандидат "Грузинской мечты"
07:48Анзору Мелия не хватило 1700 голосов в Зугдиди
05:14Бывший защитник "Милана" станет мэром Тбилиси во второй раз – Каладзе выиграл выборы
03:27Выборы мэра Рустави впервые выиграла женщина
02:59В "Грузинской мечте" заявили, что не хотят больше слышать о "Нацдвижении"
02:10Угулава проиграл выборы мэра в Поти: что дальше
01:49Бой идет за каждый голос - заявление грузинской оппозиции после второго тура выборов
01:43Оппозиция в Грузии готовится объявить свои дальнейшие планы
01:02Назван единственный город Грузии, где лидирует кандидат от "Нацдвижения"