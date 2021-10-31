https://sputnik-georgia.ru/20211031/tsik-gruzii-vybory-byli-konkurentnymi-no-s-pogreshnostyami--261658386.html

ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями

ЦИК Грузии: выборы были конкурентными, но с погрешностями

Центризбирком Грузии объявил второй тур выборов в местные органы власти состоявшимся 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T11:45+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Второй тур выборов в местные органы власти Грузии прошел в конкурентоспособной среде, хотя были зафиксированы недостатки, заявил глава Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Итоги выборов мэров в Грузии – сравнение первого и второго туров>>В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутатов местных собраний – сакребуло.По его словам, несмотря на инциденты, которые ненадолго помешали ходу голосования на нескольких избирательных участках, это "не повлияло на весь процесс голосования".Давление и "карусели": оппозиция заявляет о нарушениях на выборах в Грузии>>"Второй тур выборов состоялся. И я также хочу поблагодарить все стороны, включенные в избирательный процесс - наблюдательские организации, СМИ, безусловно, и избирательные субъекты, которые активно следили за днем голосования", - отметил Каландаришвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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