https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-tbilisi-otremontirovali-natsionalnuyu-galereyu---foto-261699363.html

В Тбилиси отремонтировали Национальную галерею - ФОТО

В Тбилиси отремонтировали Национальную галерею - ФОТО

Первых посетителей галерея примет на совместной выставке художников Нико Пиросманашвили и Ираклия Парджиани 2 ноября 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T19:19+0400

2021-11-01T19:19+0400

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культура

новости

грузия

тбилиси

национальная галерея им. д.шеварднадзе

пиросмани

ираклий парджиани

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. В столице Грузии отремонтировали выставочные пространства Национальной галереи им Д. Шеварднадзе, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи в Facebook.В результате ремонтных работ три выставочных зала, в том числе "Зал Пиросмани", были полностью отремонтированы в соответствии с современными музейными стандартами, и отныне экспонаты выставки будут размещены в новом, хорошо оборудованном помещении, отмечают в ведомстве. Также очищены все витражи галереи. "В результате сотрудничества между министерством культуры и Национальной галереей в этом году была определена новая выставочная политика Национальной галереи. В частности, выставочное пространство было открыто для современных художников разных поколений, художников с разным художественным мышлением, и таким образом Национальная галерея полностью вернула свою первоначальную функцию галереи", - говорится в сообщении.Отремонтированная галерея примет первых посетителей 2 ноября - на совместной ретроспективной выставке работ двух грузинских художников, Нико Пиросманашвили и Ираклия Парджиани. Для обновленной экспозиции Пиросмани были отобраны 20 работ из коллекции Национального музея изобразительных искусств им. Ш. Амиранашвили, которые представляют собой широкий жанровый диапазон творчества художника. Кроме того, о жизни и творческом пути грузинского гения-примитивиста посетители смогут узнать посредством аудиотура на трех языках - грузинском, английском и русском. К слову, второй зал галереи отныне приютит постоянную выставку работ Нико Пиросмани, которые периодически будут обновляться. Что касается второй части выставки - работ Ираклия Парджиани, то посетители увидят 80 полотен мастера. Это образцы живописи, графики, иллюстрации из музейных и частных коллекций. Часть из них, около 30 работ, будут экспонированы впервые.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211029/niko-pirosmani-vs-irakliy-pardzhiani-v-tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka--261598387.html

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культура, новости, грузия, тбилиси, национальная галерея им. д.шеварднадзе, пиросмани, ираклий парджиани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии