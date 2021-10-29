https://sputnik-georgia.ru/20211029/niko-pirosmani-vs-irakliy-pardzhiani-v-tbilisi-otkryvaetsya-neobychnaya-vystavka--261598387.html

Нико Пиросмани vs. Ираклий Парджиани: в Тбилиси открывается необычная выставка

Нико Пиросмани vs. Ираклий Парджиани: в Тбилиси открывается необычная выставка

Две культовые фигуры из мира грузинского изобразительного искусства и их невероятные картины - Национальная галерея приглашает на интересную выставку 29.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-29T15:35+0400

2021-10-29T15:35+0400

2021-10-29T15:35+0400

культура

новости

грузия

выставка

национальная галерея им. д.шеварднадзе

художник

ираклий парджиани

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ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Выставка грузинского художника Ираклия Парджиани открывается в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе 2 ноября, сообщается на странице музея в Facebook.Посетители увидят 80 полотен мастера - это образцы живописи, графики, иллюстрации из музейных и частных коллекций. Часть из них, около 30 работ, будут экспонированы впервые. Примечательно, что экспозиция картин Ираклия Парджиани будет представлена вместе с выставкой всемирно известного гения-примитивиста Нико Пиросмани. "Ираклий Парджиани - лауреат премии Нико Пиросмани. В художественном и стилистическом отношении творения этих двух художников совершенно разные, но занимают схожую позицию - выражают гуманистические и экзистенциальные проблемы через культуру", - говорится в анонсе выставки, успеть на которую можно будет до 1 февраля 2022 года включительно. Кто такой Ираклий Парджиани?Ираклий Парджиани родом из Местия (регион Самегрело-Земо Сванети). До 10 класса жил в горах Сванети, а затем переехал в Тбилиси и поступил в Академию художеств, где в 1976 году защитил диплом.Парджиани сильно интересовала религиозная тема в живописи. Основные сюжеты его произведений навеяны темами проповеди, таинств, Мистерии Голгофы в свете духовных поисков.С 1972 года Ираклий Парджиани болел туберкулезом и подолгу лежал в больницах. В 1989 году он полгода прожил в Германии, где состоялась его персональная выставка. В период своего пребывания в Германии Парджиани очень сблизился с европейским искусством, а его искусство стало отличать синтез индивидуальности и традиции.Парджиани ушел из жизни в возрасте 41 года, в самом расцвете своего творчества. Похоронен художник в Тбилиси.Живописец стал особенно известен на родине спустя время после его ранней смерти. Творчество этого художника впитало в себя лучшие мотивы средневекового религиозного искусства высокогорной Сванети. Ираклий Парджиани выставлялся в Грузии, России, Италии, Испании, Германии и других странах.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, выставка, национальная галерея им. д.шеварднадзе, художник, ираклий парджиани