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Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе

Вакцина от гриппа защитит и от коронавируса – Чхаидзе

С ноября начинается активный сезон гриппа, поэтому медики настоятельно советуют вакцинироваться, чтобы избежать ненужных осложнений 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T14:35+0400

2021-11-01T14:35+0400

2021-11-01T15:07+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе призвал жителей Грузии активно вакцинироваться от гриппа.По его словам, вакцинация против гриппа необходима прежде всего для групп риска, поскольку она косвенно защищает и от заражения коронавирусом.Грузия в этом году завезет 200 тысяч доз вакцин против гриппа>>Чхаидзе опасается, что с ноября может увеличиться число пациентов инфицированных сезонным гриппом и коронавирусом одновременно. У таких пациентов высок риск появления осложнений, отмечает врач.В Грузии параллельно с вакцинацией от коронавируса началась и вакцинация населения от гриппа. С этой целью закуплено и завезено в страну более 200 тысяч доз вакцины против гриппа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, грипп, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19