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https://sputnik-georgia.ru/20211102/aeroport-mimino-v-telavi-budet-prinimat-bolshie-samolety-261717400.html
Ремонт в аэропорту "Мимино" в Телави подходит к концу
Ремонт в аэропорту "Мимино" в Телави подходит к концу
Телавский аэропорт, хоть и мал, но хорошо известен – именно отсюда герой фильма Георгия Данелия "Мимино" ушел в большую авиацию 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Ремонтные работы в аэропорту "Мимино" в Телави (регион Кахети) завершатся к концу ноября, после чего он сможет принимать как чартерные, так и регулярные междугородние рейсы, сообщает Первый канал.Аэропорт в Телави, принадлежащий Грузинскому авиационному университету, был открыт в 2012 году. Он носит имя грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави. Однако коллектив предпочитает называть его "Мимино", по одноименному фильму Георгия Данелия, где главную роль летчика по прозвищу Мимино сыграл известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси&gt;&gt;По сообщению администрации аэропорта, ремонтные работы в завершающей стадии. Они включали в себя полное восстановление взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры аэродрома (тропа, стоянка самолетов). Был уложен новый слой грунта, асфальтобетонного покрытия и нанесена соответствующая разметка. Работы планируется завершить до конца ноября.После завершения ремонта аэропорт будет полностью готов к приему самолетов соответствующего типа из любого аэропорта Грузии – как чартерных, так и регулярных рейсов. Проект реализует Грузинский авиационный университет, его стоимость превышает 2 миллиона лари (632 тысячи долларов).После реабилитации обучение студентов летного факультета и их практические полеты будут возобновлены в Телавском аэропорту. Он также будет готов принимать воздушные суда категории 2В, то есть самолеты, рассчитанных примерно на 20 пассажиров, заявляют в администрации аэропорта.В обновленном аэропорту "Мимино" будет служба по техническому обслуживанию самолетов, навигационная вышка, аэровокзал для пассажиров и общежитие для летчиков-инструкторов и инженерно-технического персонала. В настоящее время здесь проходят производственную практику студенты летно-технического факультета. Тренировки проводятся на самолетах трех типов – Cessna 152, Aeroprakt A-22 и Tecnam P2006T.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-aeroport-vnov-popal-v-desyatku-luchshikh-vostochnoy-evropy-259158212.html
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новости, грузия, телави, аэропорт

Ремонт в аэропорту "Мимино" в Телави подходит к концу

15:01 02.11.2021 (обновлено: 15:53 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТелави - памятник царю Ираклию Второму
Телави - памятник царю Ираклию Второму - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Телавский аэропорт, хоть и мал, но хорошо известен – именно отсюда герой фильма Георгия Данелия "Мимино" ушел в большую авиацию
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Ремонтные работы в аэропорту "Мимино" в Телави (регион Кахети) завершатся к концу ноября, после чего он сможет принимать как чартерные, так и регулярные междугородние рейсы, сообщает Первый канал.
Аэропорт в Телави, принадлежащий Грузинскому авиационному университету, был открыт в 2012 году. Он носит имя грузинского царя Ираклия Второго, резиденция которого размещалась в Телави. Однако коллектив предпочитает называть его "Мимино", по одноименному фильму Георгия Данелия, где главную роль летчика по прозвищу Мимино сыграл известный актер и певец Вахтанг Кикабидзе.
Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси>>
По сообщению администрации аэропорта, ремонтные работы в завершающей стадии. Они включали в себя полное восстановление взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры аэродрома (тропа, стоянка самолетов). Был уложен новый слой грунта, асфальтобетонного покрытия и нанесена соответствующая разметка. Работы планируется завершить до конца ноября.
После завершения ремонта аэропорт будет полностью готов к приему самолетов соответствующего типа из любого аэропорта Грузии – как чартерных, так и регулярных рейсов. Проект реализует Грузинский авиационный университет, его стоимость превышает 2 миллиона лари (632 тысячи долларов).
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После реабилитации обучение студентов летного факультета и их практические полеты будут возобновлены в Телавском аэропорту. Он также будет готов принимать воздушные суда категории 2В, то есть самолеты, рассчитанных примерно на 20 пассажиров, заявляют в администрации аэропорта.
В обновленном аэропорту "Мимино" будет служба по техническому обслуживанию самолетов, навигационная вышка, аэровокзал для пассажиров и общежитие для летчиков-инструкторов и инженерно-технического персонала. В настоящее время здесь проходят производственную практику студенты летно-технического факультета. Тренировки проводятся на самолетах трех типов – Cessna 152, Aeroprakt A-22 и Tecnam P2006T.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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