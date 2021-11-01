https://sputnik-georgia.ru/20211101/pervyy-za-poltora-goda-samolet-iz-barselony-priletel-v-kutaisi-261673975.html
Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси
Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси
В Испанию из Грузии с целью туризма могут попасть только дважды вакцинированные лица 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T08:01+0400
2021-11-01T08:01+0400
2021-11-01T08:16+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси принял первый за полтора года самолет из Барселоны.Авиасообщение между двумя городами было прервано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air.По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create и предъявить на границе полученный QR-код.Со 2 ноября начнут выполняться регулярные рейсы из Кутаиси в Вену.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/vozobnovilis-regulyarnye-aviareysy-iz-kutaisi-v-krakov-259966902.html
https://sputnik-georgia.ru/20211028/madrid-i-tbilisi-mogut-svyazat-pryamye-aviareysy-261526045.html
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экономика, новости, грузия, испания, туризм, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Первый за полтора года самолет из Барселоны прилетел в Кутаиси
08:01 01.11.2021 (обновлено: 08:16 01.11.2021)
В Испанию из Грузии с целью туризма могут попасть только дважды вакцинированные лица
ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси принял первый за полтора года самолет из Барселоны.
Авиасообщение между двумя городами было прервано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Рейсы будут выполняться раз в неделю венгерской низкобюджетной авиакомпанией Wizz Air.
По данным Объединения аэропортов Грузии, только дважды вакцинированные лица могут поехать в Испанию с целью туризма. На границе необходимо будет предъявить документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации любым препаратом, которым прививают в Грузии.
За 48 часов до вылета в Испанию необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.spth.gob.es/create
и предъявить на границе полученный QR-код.
Со 2 ноября начнут выполняться регулярные рейсы из Кутаиси в Вену.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля этого года.
Авиакомпания Wizz Air работает на грузинском авиационном рынке с 2012 года. Она стала одной из ведущих авиакомпаний в Грузии, обеспечивающей перевозку более 2,5 миллиона пассажиров.
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