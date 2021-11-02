Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruppa-reform-sharlya-mishelya-v-parlamente-gruzii-izmenila-nazvanie-261705960.html
"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
Название изменила фракция, основанная этим летом депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:07+0400
2021-11-02T10:12+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259383897_288:525:2994:2047_1920x0_80_0_0_a90411119617749e913a9d884d0c1b0f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппозиционная парламентская фракция "Группа реформ Шарля Мишеля" изменила название на "Группа реформ", говорится в сообщении пресс-службы парламента.Фракция внесла изменения в устав и проинформировала парламентское бюро о принятом решении."Фракция получила официальное название "Группа реформ", – сказал председатель парламента Каха Кучава.Депутаты покидают парламент Грузии &gt;&gt;Фракция была основана 3 июня депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Ее председателем является Хатуна Самнидзе.Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в переговорах между властями Грузии и оппозицией. Именно под его эгидой в апреле, за пять месяцев до выборов в местные органы власти Грузии было подписано соглашение. Соглашение в первую очередь касалось проведения досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая "Грузинская мечта" наберет менее 43% на выборах местного самоуправления. Выборы прошли в два тура – 2 и 30 октября. Партия власти заручилась поддержкой более 46% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259383897_556:465:2665:2047_1920x0_80_0_0_7af48b3d3e0766489b603be8777e7f1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, парламент грузии

"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название

10:07 02.11.2021 (обновлено: 10:12 02.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Депутаты. Георгий Вашадзе
Парламент Грузии. Депутаты. Георгий Вашадзе - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Название изменила фракция, основанная этим летом депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппозиционная парламентская фракция "Группа реформ Шарля Мишеля" изменила название на "Группа реформ", говорится в сообщении пресс-службы парламента.
Фракция внесла изменения в устав и проинформировала парламентское бюро о принятом решении.
"Фракция получила официальное название "Группа реформ", – сказал председатель парламента Каха Кучава.
Депутаты покидают парламент Грузии >>
Фракция была основана 3 июня депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Ее председателем является Хатуна Самнидзе.
Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в переговорах между властями Грузии и оппозицией. Именно под его эгидой в апреле, за пять месяцев до выборов в местные органы власти Грузии было подписано соглашение.
Соглашение в первую очередь касалось проведения досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая "Грузинская мечта" наберет менее 43% на выборах местного самоуправления. Выборы прошли в два тура – 2 и 30 октября. Партия власти заручилась поддержкой более 46% избирателей, пришедших на выборы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:38Свыше сотни мировых лидеров обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года
10:23В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
10:07"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
09:20Курс лари на вторник – 3,169 GEL/$1
09:14Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео
09:01Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
08:34В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы
08:03В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"
07:32Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:34Пока ни один из оппозиционных депутатов не подавал заявления о прекращении полномочий
ВчераЕвропейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику
ВчераГрузинский теннисист проиграл в первом же круге парижского "Мастерса"
ВчераДепутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте
ВчераГарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго
ВчераСборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
ВчераЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
ВчераПрокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
ВчераГрузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
ВчераДепутаты покидают парламент Грузии