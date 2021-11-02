https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruppa-reform-sharlya-mishelya-v-parlamente-gruzii-izmenila-nazvanie-261705960.html
"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
Название изменила фракция, основанная этим летом депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми... 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Оппозиционная парламентская фракция "Группа реформ Шарля Мишеля" изменила название на "Группа реформ", говорится в сообщении пресс-службы парламента.Фракция внесла изменения в устав и проинформировала парламентское бюро о принятом решении."Фракция получила официальное название "Группа реформ", – сказал председатель парламента Каха Кучава.Депутаты покидают парламент Грузии >>Фракция была основана 3 июня депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Ее председателем является Хатуна Самнидзе.Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в переговорах между властями Грузии и оппозицией. Именно под его эгидой в апреле, за пять месяцев до выборов в местные органы власти Грузии было подписано соглашение. Соглашение в первую очередь касалось проведения досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая "Грузинская мечта" наберет менее 43% на выборах местного самоуправления. Выборы прошли в два тура – 2 и 30 октября. Партия власти заручилась поддержкой более 46% избирателей, пришедших на выборы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии
"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
10:07 02.11.2021 (обновлено: 10:12 02.11.2021)
Название изменила фракция, основанная этим летом депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
Оппозиционная парламентская фракция "Группа реформ Шарля Мишеля" изменила название на "Группа реформ", говорится в сообщении
пресс-службы парламента.
Фракция внесла изменения в устав и проинформировала парламентское бюро о принятом решении.
"Фракция получила официальное название "Группа реформ", – сказал председатель парламента Каха Кучава.
Фракция была основана 3 июня депутатами партий "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – Больше свободы", "Республиканская партия" и независимыми депутатами Тариелом Накаидзе и Григолом Вашадзе. Ее председателем является Хатуна Самнидзе.
Фракция была названа в честь президента Европейского совета Шарля Мишеля, который выступил посредником в переговорах между властями Грузии и оппозицией. Именно под его эгидой в апреле, за пять месяцев до выборов в местные органы власти Грузии было подписано соглашение.
Соглашение в первую очередь касалось проведения досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая "Грузинская мечта" наберет менее 43% на выборах местного самоуправления. Выборы прошли в два тура – 2 и 30 октября. Партия власти заручилась поддержкой более 46% избирателей, пришедших на выборы.
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